Google sta intervenendo in modo strutturale sull’esperienza di ricerca, rafforzando il ruolo delle AI Overviews e avvicinando sempre di più Search a un modello conversazionale. Gli ultimi aggiornamenti, già in fase di distribuzione globale su mobile, modificano il modo in cui gli utenti interagiscono con i risultati, soprattutto quando una risposta rapida non è sufficiente e diventa necessario approfondire.

Gemini 3 diventa il modello predefinito per le AI Overviews di Google

Google ha confermato che Gemini 3 è ora il modello di riferimento per tutte le AI Overviews a livello globale. Le sintesi generate dall’intelligenza artificiale, pensate per riassumere query complesse direttamente nella pagina dei risultati, si basano dunque sulla versione più recente della famiglia Gemini.

L’obiettivo dichiarato è migliorare la qualità delle risposte nei casi in cui una panoramica sintetica risulti utile. Google non specifica quale variante di Gemini 3 venga utilizzata di volta in volta, limitandosi a spiegare che il sistema seleziona automaticamente il modello più adatto in base alla complessità della domanda.

L’aggiornamento arriva dopo una fase iniziale problematica per le AI Overviews, che nel 2024 avevano attirato critiche per errori e risposte poco affidabili. Il passaggio a Gemini 3 (l’assistente AI di Google che aiuta a scrivere, pianificare, fare brainstorming e tanto altro) viene presentato come un passo avanti sul piano della qualità, pur senza eliminare del tutto il rischio di imprecisioni.

Dalle sintesi alla conversazione, senza interruzioni

La seconda novità riguarda il collegamento tra le AI Overviews e AI Mode, l’esperienza conversazionale di Google Search. Su mobile, toccando “Mostra altro” all’interno di una sintesi generata dall’AI, l’utente può ora porre una domanda di follow-up direttamente dalla stessa schermata, senza passaggi intermedi.

Un’unica esperienza tra ricerca e dialogo

Con questo aggiornamento, la distinzione tra AI Overviews, AI Mode e le altre componenti dell’ecosistema AI di Google si fa meno netta. Le sintesi in cima ai risultati funzionano come punto di accesso rapido, mentre la conversazione consente di estendere l’esplorazione quando è richiesta maggiore profondità.

I link alle fonti restano presenti nella pagina dei risultati, ma l’interazione principale tende a rimanere all’interno dell’ambiente AI di Google. È una direzione che rafforza l’idea di Search come spazio sempre più autosufficiente, capace di fornire risposte complete senza rendere necessario, in molti casi, il passaggio a siti esterni.

Impatto sull’ecosistema con AI Overviews e questioni aperte

L’evoluzione delle AI Overviews continua a sollevare interrogativi tra editori e creatori di contenuti. La possibilità di ottenere risposte sempre più articolate direttamente nella ricerca rischia di ridurre ulteriormente i click verso i siti che forniscono le informazioni di base.

Google sostiene che, nonostante questi cambiamenti, il numero complessivo di ricerche sia in crescita e che i click generati risultino di qualità più alta. Allo stesso tempo, l’azienda riconosce che i percorsi degli utenti stanno cambiando e che alcuni siti possono registrare cali di traffico.

Gli ultimi miglioramenti non risolvono queste tensioni, ma rendono più chiara la direzione intrapresa. Google Search si sta trasformando in un sistema sempre più conversazionale, in cui sintesi iniziale e dialogo continuo convergono in un’unica esperienza integrata.