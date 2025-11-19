Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google lancia Gemini 3, modello nativamente multimodale e disponibile da subito nella versione Pro, puntando a un salto generazionale nelle prestazioni e a una risposta diretta alla concorrenza di OpenAI.

Inizia il rilascio della nuova suite, che include anche Gemini 3 Deep Think in arrivo per gli abbonati AI Ultra, mentre Google promette risposte più dirette, ricche e basate sui fatti, in attesa dei primi test indipendenti.

Google ha avviato il lancio ufficiale di Gemini 3, una nuova generazione del suo modello di intelligenza artificiale. Si tratta di un salto generazionale molto importante e di una vera e propria riposta a OpenAI e a GPT-5. Con la nuova versione di Gemini, l’azienda americana punta a conquistare un ruolo ancora più forte nel settore dell’AI.

Arriva Gemini 3

Con Gemini 3 si registra un deciso salto generazionale per l’AI di Google e, per la prima volta, il modello di punta, Gemini 3 Pro, sarà disponibile da subito e per tutti gli utenti, direttamente tramite l’app di Gemini.

Google ha definito il suo nuovo modello come nativamente multimodale e, quindi, capace di interpretare testo, immagini e audio contemporaneamente e senza dover gestire i vari input in modo differente.

La nuova versione di Gemini verrà introdotta anche all’interno della ricerca con la AI Mode che dovrebbe diventare ancora più completa e in grado di soddisfare gli utenti, proponendo contenuti aggiuntivi come immagini, tabelle e altro ancora.

Rispetto al passato, Gemini 3 Pro sarà in grado di offrire risposte più dirette e più legate ai fatti, con l’obiettivo di garantire un’esperienza utente molto diversa da quella di ChatGPT, andando a soddisfare al massimo l’utente.

Secondo quanto si legge nell’annuncio ufficiale, Gemini 3: “È il miglior modello al mondo per la comprensione multimodale e il nostro modello più potente per la programmazione basata su agenti e vibe coding, che offre visualizzazioni più ricche e un’interattività più profonda, il tutto basato su un ragionamento all’avanguardia“.

Naturalmente sarà necessario attendere i primi test indipendenti per verificare le reali capacità del nuovo modello di Google.

Il rilascio è iniziato

Quella che Google definire “era di Gemini 3” inizia in queste ore con il rilascio di Gemini 3 Pro in anteprima. Il modello sarà disponibile in una suite di prodotti dell’azienda che sta preparando il rilascio anche di Gemini 3 Deep Think, la nostra modalità di ragionamento avanzata che spinge le prestazioni di Gemini 3 ancora più in là. Questa nuova versione è attualmente in fase di test e sarà presto messa a disposizione per gli abbonati Google AI Ultra. Per Google si tratta, in ogni caso, di un vero e proprio punto di svolta.