Google taglia lo storage gratis? 5 GB senza numero di telefono, ma solo in alcuni casi

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Il presunto taglio dello storage gratuito Google è meno drastico del previsto. I 15 GB continuano a restare disponibili nella maggior parte dei casi.

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Google sta testando una modifica allo spazio gratuito per nuovi account che in alcuni casi mostra 5 GB anziché 15 GB.

L'azienda conferma che si tratta di un test limitato a certe regioni e punta a migliorare sicurezza e prevenire abusi.

Per la maggior parte degli utenti la situazione resta invariata: con verifica telefonica i 15 GB condivisi rimangono disponibili.

Google starebbe testando una modifica alla quantità di spazio gratuito disponibile con i nuovi account. Negli ultimi giorni, diversi siti hanno parlato di un taglio netto da 15 GB a 5 GB per Gmail, Drive e Google Foto, ma la situazione appare più sfumata di quanto lasciato intendere. Nella maggior parte dei casi, infatti, i 15 GB continuano a essere disponibili normalmente.

Lo spazio gratuito su Google: cosa sta cambiando davvero?

La discussione nasce da alcune segnalazioni emerse online durante la creazione di nuovi account Google. In determinati casi, alcuni utenti hanno visualizzato un messaggio che indicava la disponibilità di soli 5 GB gratuiti, con la possibilità di sbloccare i tradizionali 15 GB aggiungendo un numero di telefono all’account.

Google ha successivamente confermato che si tratta di un test limitato ad alcune regioni. L’azienda ha spiegato che questa politica punta a migliorare la sicurezza e il recupero degli account, oltre a ridurre gli abusi legati alla creazione massiva di profili gratuiti.

Nel frattempo, Google ha anche modificato il testo presente nelle sue pagine di supporto. Dove prima si leggeva che ogni account riceveva 15 GB gratuiti, ora compare la formula “fino a 15 GB”.

Perché il caso è stato ingigantito?

Molti articoli hanno presentato la novità come un taglio generalizzato dello storage gratuito, ma nella pratica il cambiamento sembra molto più circoscritto. Durante la creazione di un account Google, infatti, nella maggior parte dei casi viene già richiesto un numero di telefono per verificare che l’utente non sia un bot.

Questo significa che gran parte delle persone continuerà a ottenere normalmente i 15 GB gratuiti, senza accorgersi di alcuna differenza.

Le situazioni in cui si può arrivare ai 5 GB sembrano riguardare soprattutto casi specifici in cui la registrazione avviene senza verifica telefonica. Alcune fonti citano, ad esempio, la configurazione di dispositivi Android senza SIM oppure particolari scenari regionali legati ai test interni di Google.

Un test regionale, non una modifica globale

Al momento, non esistono indicazioni ufficiali che facciano pensare a un cambiamento globale per tutti gli utenti. Google descrive esplicitamente questa novità come un test limitato ad alcune aree geografiche.

Secondo varie segnalazioni online, i casi emersi finora sembrano concentrarsi soprattutto in alcune regioni africane. Inoltre, gli account già esistenti non risultano coinvolti dalla modifica.

La mossa potrebbe servire soprattutto a limitare la creazione seriale di account gratuiti utilizzati per ottenere spazio cloud aggiuntivo senza sottoscrivere un abbonamento Google One, il servizio che offre spazio di archiviazione online. Legare i 15 GB a un numero telefonico renderebbe infatti più difficile creare grandi quantità di profili anonimi.

I 15 GB gratuiti di Google non stanno sparendo

L’idea che Google stia eliminando completamente i 15 GB gratuiti non corrisponde quindi alla situazione attuale. Per la maggior parte degli utenti, il funzionamento resta sostanzialmente identico a prima.

Chi crea un account seguendo la normale procedura di registrazione, con verifica tramite numero di telefono, continua infatti ad avere accesso ai 15 GB condivisi tra Gmail, Drive e Google Foto.

Il vero cambiamento potrebbe riguardare soprattutto gli account creati senza verifica telefonica, una possibilità che Google limita già da tempo in molti Paesi.