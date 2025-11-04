Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Shutterstock/BigTunaOnline

In sintesi

Riassunti AI delle recensioni: Google ha introdotto nel Play Store una nuova sezione chiamata “Cosa dicono gli utenti”, in cui l’intelligenza artificiale sintetizza le recensioni per offrire una panoramica rapida su pregi e difetti delle app, senza sostituire i commenti originali.

Distribuzione graduale: la funzione, testata per oltre un anno, è attualmente disponibile su Android per un numero limitato di utenti e verrà estesa progressivamente a tutti, con un futuro rilascio anche per la versione web del Play Store.

Google ha integrato l’intelligenza artificiale anche nel Play Store, continuando il suo programma di sviluppo che prevede la creazione di nuove funzionalità AI per tutto il suo ecosistema e, in particolare, per tutte le sue app. La novità è particolarmente interessante: l’AI, in questo caso, viene utilizzata per sintetizzare le recensioni degli utenti. Ecco tutti i dettagli in merito.

L’AI arriva sul Play Store

Google ha introdotto i riassunti automatici delle recensioni presenti sul Play Store. Tali riassunti sono effettuati dall’AI che può valutare le informazioni pubblicate dagli utenti per creare un breve riassunto in grado di aiutare gli utenti nell’individuazione delle caratteristiche dell’applicazioni (almeno stando ai pareri forniti dagli utenti).

Il sistema che vede l’AI utilizzata per riassumere grandi quantità di testo non è una novità. Con WhatsApp, ad esempio, è possibile ottenere i riassunti dei messaggi non letti. Su Amazon, invece, le recensioni degli utenti vengono riassunte da una breve descrizione che permette all’utente di ottenere un giudizio sintetico, generato dall’AI sulla base dei feedback degli utenti.

La nuova sezione si chiama “Cosa dicono gli utenti” e va ad affiancare (e non a sostituire) le recensioni degli utenti. Di conseguenza, chi visita il Play Store può consultare il riassunto delle review oppure può leggere le singole recensioni per individuare nei minimi dettagli il parere degli utenti sulle caratteristiche di un’app.

Il riassunto dovrebbe evidenziare sia gli aspetti negativi che quelli positivi, emersi dalle recensioni degli utenti, in modo da offrire una panoramica completa su un’applicazione al visitatore del Play Store. Da segnalare che Google ha introdotto anche un sistema di filtri, con l’utente che può premere sulla caratteristica da evidenziare in base alle recensioni.

Quando arrivano i riassunti AI

Il riassunto AI delle recensioni del Play Store è in fase di test da oltre un anno ed è ora disponibile per la versione Android del Play Store e solo per alcuni utenti. Il rilascio sarà graduale e nel corso delle prossime settimane tutti gli utenti avranno la possibilità di sfruttare questa nuova funzione che, in futuro, dovrebbe arrivare anche sulla versione web del Play Store. Maggiori dettagli sono attesi a breve.