Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Decisamente interessante l’aggiornamento che Google ha lanciato per il Play Store, ora alla versione 52.1. Diverse le funzioni di cui tener conto per gli utenti Android. La più significativa è di certo quella che prevede l’arrivo di un’etichetta dedicata per segnalare quando gli screenshot delle app proposte sono stati creati con l’intelligenza artificiale.

Un passo cruciale verso una maggiore trasparenza nei confronti del pubblico, in un momento in cui i contenuti generati dall’IA sono sempre più diffusi e difficili da riconoscere. L’obiettivo è quello di contribuire a fare scelte consapevoli, avendo tutte le informazioni cardine prima di scaricare un’applicazione, gratuitamente o a pagamento.

Bollino IA sul Play Store

Google mostrerà, dunque, un’etichetta esplicitato quando le immagini presenti nella scheda di un’app sono state generate dall’intelligenza artificiale. Di fatto il colosso segue la stessa strada di YouTube con gli Shorts, dove i contenuti realizzati con l’IA vengono chiaramente segnalati.

Video nei giochi e Gemini sullo Store

L’aggiornamento non è però limitato a questa singola funzione, anzi. Altra novità interessante riguarda il gaming, con gli utenti che potranno guardare i video di creator e sviluppatori direttamente all’interno dei giochi, con supporto tanto alla modalità a schermo intero quanto a quella “picture-in-picture”. Non è però ancora del tutto chiaro se la funzione sarà disponibile per tutti i titoli o soltanto per quelli collegati a Play Games.

Da segnalare, poi, anche l’integrazione recente di Gemini nello store. Ciò cambia del tutto l’approccio da parte degli utenti, che ora possono cercare e installare app con un confronto diretto e conversazionale. Un sistema intelligente, che è parte del progetto di Google, che mira a porre l’IA sempre più al centro dell’esperienza utente.

Prestazioni migliori su tutti i dispositivi

La versione 52.1 del Play Store porta con sé anche dei miglioramenti tecnici. Google ha infatti lavorare alle prestazioni generali dell’app. Sguardo rivolto poi alla gestione della memoria, nettamente migliorata. Da sottolineare, poi, una generale fluidità delle operazioni di installazione delle app.

Novità che si estendono a tutto l’ecosistema Android, senza limitarsi ai soli smartphone e tablet. L’aggiornamento è infatti destinato anche a Wear OS, Google TV e Android TV, oltre che ad Android Auto e Automotive.