Il Google Pixel Watch 4 è pronto al debutto: ecco tutte le novità che caratterizzano lo smartwatch di Google che sarà svelato il 20 agosto prossimo

Oltre ai nuovi Pixel 10, Google sta per presentare diversi altri dispositivi. Tra questi c’è anche il nuovo Google Pixel Watch 4, modello destinato a garantire un importante salto generazionale per gli smartwatch di Google. Un nuovo leak, firmato da Evan Blass, conferma le novità che caratterizzeranno il modello.

Come sarà il nuovo Google Pixel Watch 4

Il nuovo Google Pixel Watch 4 sarà disponibile, almeno stando alle ultime indiscrezioni, in due versioni, una con cassa da 41 mm e una più grande, con cassa da 45 mm. Per entrambe le varianti ci sarà un display AMOLED circolare con la possibilità di raggiungere una luminosità massima di 3.000 nits, per garantire una visibilità migliore, soprattutto all’aperto, rispetto alla generazione precedente.

Lo smartwatch dovrebbe avere una batteria più grande, in modo da poter garantire un’autonomia superiore (fino a 30 ore per la versione da 41 mm e fino a 40 ore per quella da 45 mm). Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida. Rispetto al modello precedente, sfruttando la nuova Quick Charge Dock, sarà possibile ricaricare la batteria con una velocità superiore del 25%.

Tra le novità ci sarà spazio anche per una profonda integrazione con Gemini e, quindi, gli utenti potranno sfruttare l’intelligenza artificiale di Google direttamente dal polso, con funzioni disponibili in modo indipendente dallo smartphone. Gemini sarà in grado di interagire con diverse app dello smartwatch. Gli utenti potranno “parlare” con Gemini direttamente dal polso.

Non mancheranno, naturalmente, tante funzionalità da fitness tracker che consentiranno al nuovo Google Pixel Watch 4 di monitorare la salute e l’allenamento degli utenti. Da segnalare anche l’arrivo di varianti con connettività LTE, con Google che, in alcuni mercati, offrirà l’accesso alla rete gratuito (grazie a partnership con operatori locali).

Quando arriva il nuovo Google Pixel Watch 4

Il nuovo Google Pixel Watch 4 sarà svelato ufficialmente nel corso dell’evento del 20 agosto, insieme ai nuovi Pixel 10. Stando a rumor degli ultimi giorni, il lancio dello smartwatch potrebbe essere stato rimandato, a causa di non meglio specificati problemi con la catena di approvvigionamento.

Stando a questi rumor, il debutto commerciale del nuovo smartwatch di Google dovrebbe essere rimandato al prossimo mese di ottobre 2025. Al momento, in ogni caso, non ci sono ancora conferme in merito.

Tutto è rimandato al prossimo 20 agosto e all’evento con cui Google mostrerà in anteprima i nuovi prodotti che andranno ad arricchire la sua gamma nel corso dei prossimi mesi.

Il nuovo Pixel Watch 4 sarà disponibile, quasi sicuramente, anche sul mercato italiano. Ulteriori aggiornamenti su prezzi e data di uscita arriveranno nei prossimi giorni.