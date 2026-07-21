Google, lo smartwatch crolla di prezzo: sconto mai visto rima

Il Google Pixel Watch 4 è in offerta con uno sconto di 130 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Funzioni AI avanzate e monitoraggio continuo della salute.

MisterGadget.Tech

Se c’è un settore nel quale Google ha puntato molto in questo ultimo periodo, è quello degli smartwatch. E lo ha fatto con le caratteristiche che contraddistinguono l’azienda di Mountain View: ottime caratteristiche e funzionalità che li rendono tra i più avanzati sul mercato. Accade anche per il Google Pixel Watch 4, ultima versione dello smartwatch che da oggi trovi anche in promo su Amazon con uno sconto del 26% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. La versione in promo è quella con schermo da 41 mm (la più compatta tra quelle disponibili) e con connessione LTE che lo rende autonomo rispetto allo smartphone. Dotato di sensori di ultima generazione che permettono un’analisi professionale della salute e dell’attività fisica. Integra perfettamente le funzioni di Gemini per elevare all’ennesima potenza le funzionalità. Non perdere questa occasione e approfittane subito.

Scelto per te Google Pixel Watch 4 369,00 € -26% 499,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Google Pixel Watch 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Google Pixel Watch 4 vede il suo prezzo scendere al minimo storico grazie all’ottima promo disponibile da oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 26% lo trovi a un prezzo di 369 euro con un risparmio di 130 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 73,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto.

La disponibilità dell’orologio è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, ma difficilmente ti pentirai di aver acquistato questo ottimo smartwatch.

Scelto per te Google Pixel Watch 4 369,00 € -26% 499,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Google Pixel Watch 4: le caratteristiche tecniche

Un orologio rinnovato nel profondo, ma che segue lo stile tracciato dai modelli precedenti. Il Google Pixel Watch 4 si posizione nella fascia alta del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. All’interno troviamo componenti, tecnologie e funzionalità di ultima generazione.

Google ha lavorato anche sul design, integrando un display leggermente più curvo e leggermente più grande rispetto a quello precedente. Migliorata anche la luminosità e la resistenza. Un orologio che puoi utilizzare anche mentre ti immergi in piscina e che ti aiuta a monitorare i tuoi allenamenti.

Una delle novità principali è nascosta sotto la scocca: il nuovo set di sensori non solo è più efficiente, ma migliora tante funzioni offerte dall’orologio. Sotto il profilo del monitoraggio della salute, i sensori tengono sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la temperatura cutanea e offrono dei consigli anche sul riposo notturno. Per gli amanti dello sport, hai a disposizione tantissime modalità di allenamento e gli algoritmi avanzati forniscono percorsi e allenamenti pensati appositamente per le tue prestazioni. Non manca un GPS ad alta precisione che fornisce indicazioni più precisi e ti geolocalizza in pochissimi secondi.

Grazie ai dati raccolti in tempo reale, l’orologio ti consiglia anche quando è il momento di allenarti e ti sprona a fare sempre meglio. Con l’abbonamento a Google Health Premium ottieni anche i suggerimenti di Gemini. Intelligenza artificiale che trovi anche in tanti altri piccoli aspetti e che lo rendono uno dei primi smartwatch progettati per l’AI. A bordo trovi anche tutte le app più importanti della suite di Google, a partire da Google Maps e da Google Wallet. Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia di un paio di giorni.

Scelto per te Google Pixel Watch 4 369,00 € -26% 499,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Ecco 5 smartwatch che trovi in promo da oggi su Amazon

Offerta Dakofied Smartwatch Donna Chiamate Bluetooth Orologio Contapassi Cardiofrequenzimetro da Polso Saturimetro Orologio Fitness Smart Watch Notifice WhatsApp Impermeabile IP68 per Android iOS Rosa 28,49 € -80% 139,99 € Risparmi 111,50 € Acquista su Amazon Motast Smartwatch Uomo Donna, Orologio Smartwatch 1.57" con Chiamate Bluetooth, 123+ Modalità Sportive, Notifiche, Contapassi, Sonno,Smart Watch per Android iOS 21,99 € -78% 99,99 € Risparmi 78,00 € Acquista su Amazon Smartwatch Uomo Donna, 1.85" Orologio Smartwatch con Effettua/Risposta Chiamate, 140 Sportive Smart Watch con Contapassi/Sonno/Cardiofrequenzimetro/SpO2, Impermeabil IP68 Smartband per Android iOS 36,09 € -76% 149,99 € Risparmi 113,90 € Acquista su Amazon Baolubao Smartwatch Uomo Donna, Orologio Smartwatch con LED Torcia, Orologio Intelligente Fitness con Chiamate Bluetooth, Notifiche, Contapassi, Sonno, 2 Cinturini, Smart Watch per Android iOS 25,99 € -74% 99,99 € Risparmi 74,00 € Acquista su Amazon SHANG WING Orologio Smartwatch Donna Piccolo, Elegante Idea Regalo, Fitness Tracker con 24 Modalità Sportive, Monitoraggio Sonno e Salute, 5ATM Impermeabile, Cronometro, Meteo, Compatibile Android iOS 24,99 € -75% 98,99 € Risparmi 74,00 € Acquista su Amazon