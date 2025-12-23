Google, lo smartwatch a prezzo stracciato: offerta lampo su Amazon

Da oggi trovi in offerta il Google Pixel Watch 4 al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e funzioni.

Con il Google Pixel 4 l’azienda di Mountain View fa un ulteriore salto in avanti nel settore dei wearable. Con quest’ultimo modello Google introduce un nuovo schermo Actua a 360 gradi e nuove funzionalità che migliorano il monitoraggio della salute e degli allenamenti. È come avere al proprio fianco un personal trainer che tiene sotto controllo i principali parametri vitali e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo.

Grazie alle promo di Amazon, troviamo le due versioni del Google Pixel Watch 4 in offerta con uno sconto straordinario. Sia il modello da 41 mm sia quello da 45 mm sono disponibile con degli sconti che variano tra il 27% e il 30% e risparmi più di 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Non farti scappare questa super occasione.

Google Pixel Watch 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Doppia versione, doppia offerta. Oggi su Amazon trovi in offerta entrambi i modelli del Google Pixel Watch 4 che si differenziano semplicemente per la grandezza del display.

La versione da 41 mm è disponibile in promo a un prezzo di 279 euro con uno sconto del 30% su quello di listino. Il risparmio netto è di 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 55,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata e consegna nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i classici quindici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Se vuoi il modello un po’ più grande, trovi il Google Pixel Watch 4 da 45 mm in promo a un prezzo di 329 euro con uno sconto del 27% che ti fa risparmiare sempre 120 euro su quello di listino. Anche per questa versione hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 65,80 euro al mese. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Google Pixel Watch 4: caratteristiche e funzionalità

Il Google Pixel Watch 4 è l’ultima versione dello smartwatch top di gamma del colosso di Mountain View. Realizzato in due differenti versioni, è dotato delle migliori componenti tech del momento ed è progettato per essere indossato ventiquattro ore su ventiquattro. Disponibile nei due formati da 41 mm e 45 mm, il nuovo smartwatch mantiene l’iconico design circolare con vetro a cupola, ma riduce le cornici del 16% per offrire un display Actua 360 AMOLED LTPO ancora più ampio e reattivo. La luminosità di picco raggiunge i 3.000 nit, garantendo una visibilità perfetta anche sotto la luce solare più intensa. Sotto la scocca in alluminio riciclato al 100%, batte il processore Snapdragon W5 Gen 2, che assicura prestazioni top e una gestione energetica ottimizzata.

Le funzioni per la salute e la sicurezza sono il vero cuore del dispositivo: oltre ai sensori per ECG, SpO2 e temperatura cutanea, debutta il rilevamento della perdita di battito cardiaco, capace di chiamare automaticamente i soccorsi in caso di emergenza. La vera novità tecnica è però l’integrazione della comunicazione SOS via satellite, che permette di inviare richieste di aiuto anche in totale assenza di segnale cellulare o Wi-Fi.

L’integrazione con l’intelligenza artificiale Gemini permette interazioni vocali più naturali e risposte contestuali intelligenti, mentre la suite Fitbit continua a fornire analisi professionali del sonno, del carico cardio e della prontezza all’allenamento. Progettato anche per durare nel tempo, il Pixel Watch 4 è il primo smartwatch di Google pensato per la facilità di manutenzione, consentendo la sostituzione di display e batteria in caso di necessità. Con resistenza IP68 e 5 ATM, è il compagno ideale per ogni attività, dal monitoraggio del benessere quotidiano alle escursioni più estreme.

Sul fronte dell’autonomia, il Google Pixel Watch 4 garantisce un paio di giorni di utilizzo. La ricarica è stata notevolmente velocizzata grazie al nuovo Quick Charge Dock: bastano 15 minuti per ottenere il 50% di energia.

