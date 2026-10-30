Google Pixel Watch 4, prezzo mai visto prima: va comprato subito

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Il Google Pixel Watch 4 è in offerta al minimo storico e risparmi quasi 200 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo grande e monitoraggio della salute.

MisterGadget.Tech

Da oramai un paio di anni Google ha lanciato le sue soluzioni per il mondo dei wearable. Con i Google Pixel Watch si è posizionata nella fascia alta del mercato e lo ha fatto con dispositivi affidabili, ma soprattutto funzionali. Orologi dotati delle migliori tecnologie dell’azienda di Mountain View e di componenti di ultima generazione. Come dimostra il Google Pixel Watch 4, da oggi anche protagonista di un’offerta che lo fa diventare un best-buy. Lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 36% e il risparmio è di quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una vera occasione da non farsi scappare. Con il Google Pixel Watch 4, infatti, acquisti un orologio completo che monitora i principali parametri vitali e gli allenamenti di tutti i giorni, con l’aggiunta di avere Gemini sempre pronto a supportarti.

Google Pixel Watch4 354,00 € -36% 549,00 € Risparmi 195,00 € Acquista su Amazon

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Google Pixel Watch 4: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per il Google Pixel Watch 4: da oggi l’orologio top di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile a un prezzo di 354 euro grazie allo sconto del 36%. Per lo smartwatch si tratta del prezzo più basso di sempre, come confermato da Rufus, l’assistente AI sviluppato da Amazon. Il risparmio netto sfiora i 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 70,80 euro al mese.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando l’orologio ti viene consegnato a casa.

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Google Pixel Watch 4: le caratteristiche tecniche

Con il Pixel Watch 4 entri direttamente nel mondo Google e hai accesso a tutte le funzioni e gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo WearOS, a partire dal pacchetto completo id app Google. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED Actua 360 da 1,4 pollici leggermente curvo, con cornici più sottili e una superficie circa 10% più grande rispetto al Pixel Watch 3. La luminosità di picco arriva a 3000 nit, per leggere senza problemi anche sotto il sole.

L’assistente Gemini è integrato nell’orologio: si attiva con una pressione prolungata del tasto laterale oppure alzando il polso e avvicinando l’orologio alla bocca, e permette di dare comandi, rispondere ai messaggi e gestire le routine con la voce, grazie anche all’altoparlante ridisegnato e alla vibrazione aptica più potente.

Per lo sport ci sono il GPS dual-band per tracciati più precisi in corsa e in escursione, l’altimetro e il barometro, mentre l’app Fitbit / Google Health offre più sport supportati e metriche più accurate. I sensori comprendono la frequenza cardiaca multi-percorso, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG per la fibrillazione atriale, la conduttanza cutanea per lo stress e la temperatura cutanea, oltre al monitoraggio del sonno e al rilevamento di cadute e incidenti stradali con chiamata automatica ai soccorsi.

La batteria garantisce un paio di giorni di autonomia con un utilizzo tipico.

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