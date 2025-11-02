Amazon, lo smartwatch di Google a prezzo stracciato: offerta shock

Google

Difficile non riconoscerlo, con quel suo elegante design circolare. Il Pixel Watch 3 di Google spicca sia per la sua estetica tanto lineare quanto affascinante e per il suo carico di funzionalità avanzate di primissima fascia.

Lo smartwatch del colosso di Mountain View eccelle tanto nel tracciamento dell’attività fisica e degli spostamenti, quanto nel monitoraggio dello stato di salute. Ottieni così dati avanzati che potrai utilizzare per ottimizzare le tue routine di allenamento e ottenere risultati fisici migliori.

Oggi, poi, puoi acquistarlo su Amazon a un prezzo davvero speciale. Grazie allo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino e scegliere di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero e nessun costo di istruttoria)

Google Pixel Watch a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

L’offerta che trovi oggi su Amazon sullo smartwatch di Big G è doppiamente conveniente. Come accennato poco sopra, infatti, potrai acquistarlo a un prezzo mai visto prima e pagarlo in 5 rate, senza interessi né spese di istruttoria.

Il Google Pixel Watch 3 con cassa da 41 millimetri è disponibile con uno sconto del 30% (sia nella colorazione nera sia nella colorazione grigia). Comprandolo oggi lo paghi 279,00 euro anziché 399,00 come da listino. Rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore risparmi ben 120 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono scegliere di pagare a rate a tasso zero. In questo modo, Il Pixel Watch 3 costa 55,80 euro al mese per cinque mesi.

Google Pixel Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Pixel Watch 3 è dotato di un Display Actua AMOLED LTPO estremamente reattivo e protetto da vetro 3D Corning Gorilla Glass 5. Con una luminosità che raggiunge i 2000 nit, lo schermo è nitido e ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 ATM e certificato IP68.

A livello di funzionalità, lo smartwatch è un concentrato di tecnologia, grazie anche alla piattaforma operativa Wear OS 5 e all’integrazione avanzata con Fitbit. Il Pixel Watch 3 offre un monitoraggio completo della salute grazie a una ricca dotazione di sensori: dal cardiofrequenzimetro ottico all’ECG, dalla rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue al sensore di temperatura cutanea e di conduttanza cutanea (cEDA).

Lo smartwatch di Big G è un partner ideale per il fitness e benessere personale. Grazie al GPS integrato traccia in maniera accurata tutti gli spostamenti, mentre grazie ai dati dei sensori di salute è in grado di offrirti uno spaccato completo sulle tue performance e fornirti suggerimenti personalizzati per migliorare giorno dopo giorno.

La gestione intelligente della batteria da 307 mAh garantisce un’autonomia fino a 24 ore con display sempre attivo, estendibile fino a 36 ore in modalità di risparmio energetico. Questo, unito alla ricarica ultra rapida (50% in circa 24 minuti), assicura che il Pixel Watch 3 sia sempre pronto all’uso.

La connettività è completa, con Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC per i pagamenti con Google Pay, offrendo la piena esperienza Google direttamente al polso.

