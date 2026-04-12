Google, smartwatch a prezzo di saldo: offerta imperdibile

Il wearable di Big G permette di monitorare in maniera precisa e puntuale attività fisica e stato di salute. Oggi lo trovi al prezzo più basso di sempre.

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Un compagno di allenamenti affidabile e versatile, capace non solo di affiancarti costantemente nelle tue sessioni di allenamento, ma anche di fornirti un’analisi dettagliata delle performance e darti suggerimenti su dove e come migliorare.

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Non bisogna però fermarsi alle sole capacità di monitoraggio dell’attività fisica. Il Pixel Watch 3 di Google è molto di più di un "semplice" personal trainer da polso. Lo smartwatch targato Big G integra componenti hardware di altissimo livello che, unite a un sistema operativo fluido e avanzato, mettono a disposizione funzionalit e strumenti pensati per ottimizzare la tua quotidianità.

Grazie alla promo che trovi oggi su Amazon, poi, sei sicuro di fare un vero affare su uno dei wearable più versatili e affidabili in circolazione. Lo sconto da capogiro garantito dal colosso del commercio elettronico ti fa risparmiare centinaia di euro sul listino: non è mai stato così conveniente.

Google Pixel Watch 3

Smartwatch Google a prezzo mai visto prima: sconto e quanto costa

Uno sconto esagerato, quello garantito oggi da Amazon sul wearable di Big G. Il Pixel Watch 3 è disponibile con uno sconto del 56% e lo paghi 199,55 euro anziché 449,00 euro come da listino. Rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore, il risparmio è considerevole: ti costa ben 250 euro in meno.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

A una prima occhiata potrebbe sembrare il "solito" smartwatch Google di sempre, caratterizzato dal design circolare e dal vetro protettivo "bombato". A un’analisi più attenta, però, ci si accorge che non è affatto così. Il Pixel Watch 3 rappresenta infatti una svolta decisiva nella linea wearable del gigante di Mountain View. Oltre a introdurre un display finalmente più ampio – nella versione da 45 millimetri, oggi in offerta su Amazon – integra anche nuove funzionalità e nuovi componenti hardware pensati per rendere la tua esperienza d’uso ancora più fluida e ricca.

Il display Actua AMOLED, con una luminosità di picco di 2000 nit, assicura una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, mentre la frequenza di aggiornamento variabile fino a 1 Hz ottimizza i consumi energetici quando lo schermo è in modalità Always-on. Rispetto ai modelli precedenti, i bordi sono stati ridotti, offrendo il 40% di spazio in più sullo schermo. Il vetro 3D Corning Gorilla Glass 5 e la cassa in alluminio riciclato mantengono il caratteristico stile "a ciottolo", elegante e minimale.

Sotto la scocca, il chip Snapdragon W5 Gen 1 assicura fluidità totale con Wear OS 5. Le funzionalità dedicate alla salute sono state potenziate grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale e Fitbit. Il nuovo sensore di rilevamento dell’assenza di battito rappresenta un’innovazione salvavita, mentre gli indicatori sul carico cardio e sul recupero aiutano gli sportivi a pianificare gli allenamenti in modo scientifico, evitando il sovraccarico fisico.

L’ecosistema Google si esprime al massimo attraverso il già citato Wear OS 5 che, tra le altre cose, permette di controllare i dispositivi smart home, gestire le playlist di YouTube Music, utilizzare Google Maps offline e pagare in modalità contactless. Insomma, potrai svolgere dal display del tuo smartwatch la gran parte delle operazioni che solitamente svolgi dallo smartphone.

La variante da 45mm ospita inoltre una batteria più capiente, garantendo un’autonomia che copre agevolmente l’intera giornata anche con un utilizzo intenso delle funzioni smart. E nel caso si dovesse arrivare "risicati", con la ricarica rapida basta collegarlo per qualche minuto al caricatore per avere ore supplementari di utilizzo.

Google Pixel Watch 3