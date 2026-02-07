Libero
Sconto mai visto per il Pixel Watch 3: il prezzo è colato a picco

Il wearable di Google monitora costantemente dati fisici e parametri vitali per offrirti uno spaccato dettagliato sul tuo stato di salute. Oggi lo trovi a un prezzo mai così basso.

Google Pixel Watch 3 Google

Un fedele compagno di allenamenti, grazie al quale avrai sempre a portata… di polso tutte le informazioni più importanti sulle tue sessioni di allenamento e non solo. Con il Google Pixel Watch 3, infatti, potrai tenere in tasca lo smartphone e leggere tutti i tuoi messaggi, rispondere a chiamate, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora.

Grazie al display Actua più ampio e luminoso, offre un’esperienza visiva senza precedenti, unendo un design raffinato a strumenti avanzati per il monitoraggio sportivo e una perfetta integrazione con l’ecosistema Google.

L’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. La promo del colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Sconto esagerato per il Pixel Watch 3: offerta e prezzo finale

Un prezzo mai visto prima, quello che trovi oggi su Amazon per lo smartwatch della Casa di Mountain View. Il Google Pixel Watch 3 è infatti disponibile con uno sconto del 55% al prezzo più basso del web. Comprandolo adesso lo paghi 202,92 euro anziché 449,00 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Il risparmio è decisamente interessante: grazie all’offerta Amazon il Pixel Watch 3 costa 250 euro in meno rispetto al listino.

E con il programma "Paga a rate con Cofidis", puoi dilazionare il pagamento senza pagare interessi. Optando per questa modalità, il Pixel Watch 3 costa 20,29 euro al mese per 10 mesi.

Google Pixel Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Più grande e (è) più bello. Il Pixel Watch 3 presenta infatti un display Actua da 45 millimetri, che garantisce il 40% in più di spazio rispetto al modello precedente. E grazie alla luminosità di picco di 2000 Nits, avrai un’ottima leggibilità in qualunque condizione di luce: potrai utilizzarlo anche all’aria aperta, sotto la luce diretta del sole, e leggere le notifiche, i messaggi o i dati del tuo ultimo allenamento senza fatica.

Le funzionalità dedicate al fitness sfruttano l’ampio display per mostrare parametri avanzati di Fitbit. Grazie al monitoraggio del "Carico cardiaco" e al "Punteggio di recupero", lo smartwatch analizza lo sforzo fisico e il riposo. I runner possono beneficiare di una visualizzazione chiara degli allenamenti personalizzati e del feedback in tempo reale sulla propria forma durante la corsa. Insomma, un vero e proprio personal coach da polso grazie al quale migliorare le performance in allenamento e raggiungere più in fretta gli obiettivi prefissi.

Sul fronte dell’integrazione smart, il Pixel Watch 3 permette di gestire i dispositivi della casa domotica tramite Google Home e di controllare la fotocamera dei telefoni Pixel. Tra le funzioni di sicurezza più innovative spicca il "Rilevamento perdita di polso", un sistema capace di contattare i servizi di emergenza nel caso in cui il dispositivo non rilevi più il battito cardiaco. Lo smartwatch di Google permette poi di leggere notifiche e rispondere a messaggi, pagare contactless, gestire la riproduzione musicale e ottenere indicazioni passo passo per arrivare facilmente a destinazione.

L’autonomia della batteria nel modello da 45 mm è stata potenziata del 35% rispetto ai modelli precedenti, assicurando circa 24 ore di utilizzo continuo con display sempre attivo.

