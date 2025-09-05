Amazon, lo smartwatch di Google crolla di prezzo: offerta shock

Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel Watch 3 al minimo storico e fai un super affare. Scopri caratteristiche, funzionalità e prezzo.

Gli smartwatch di Google si riconoscono subito sia per il loro design particolare sia per le funzionalità uniche offerte. Ed è così anche per il Google Pixel Watch 3, uno dei migliori smartwatch disponibili sul mercato e progettato per essere indossato in ogni momento della giornata. Un orologio dotato di tante funzioni interessanti e supportato dai sistemi di intelligenza artificiale di Google che migliorano sia il monitoraggio dei valori dei principali parametri vitali sia degli allenamenti quotidiani.

Oggi, però, non siamo qui per parlare solamente delle caratteristiche dell’orologio, ma soprattutto dell’ottima offerta disponibile su Amazon. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una promo lampo da cogliere al volo. Grazie allo sconto del 29% il prezzo scende al minimo storico e fai un supera affare risparmiando più di 100 euro. E solo fino al 5 settembre puoi aggiungere il codice sconto "IT15Y" per ottenere uno sconto extra di 15 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Non perdere tempo e approfittane ora.

Google Pixel Watch 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione lampo da non farsi sfuggire. Solo per pochissimi giorni trovi il Google Pixel Watch 3 a un prezzo di 284 euro con uno sconto del 29% rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un prezzo veramente speciale per uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

N.B. Solo fino al 5 settembre puoi aggiungere il codice sconto "IT15Y" che fa scendere il prezzo di altri 15 euro e lo paghi 269 euro. Devi essere velocissimo, il numero di coupon è limitato.

Google Pixel Watch 3: caratteristiche e funzionalità

Con il Google Pixel Watch 3 l’azienda di Mountain View fa un ulteriore passo in avanti verso la perfetta integrazione tra intelligenza artificiale e orologi. A bordo dello smartwatch sono presenti le ultime funzioni di Google AI che migliorano il monitoraggio della salute rendendo la misurazione dei singoli parametri sempre più precisa.

Lo smartwatch è progettato per la vita di tutti i giorni e per essere un compagno sempre pronto a darti una mano. Design che ricorda gli orologi analogici, è dotato di un display Actua super luminoso e che ti mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Rispetto ai modelli precedenti è anche più compatto e leggero.

Google lo ha dotato delle migliori funzioni disponibili per un orologio. A partire da sensori di ultima generazione che monitorano la salute e ti avvisano se notano qualche valore anomalo. In mancanza di battito cardiaco chiede immediatamente aiuto per un intervento rapido. Non manca un monitoraggio avanzato del sonno con un report mattutino che ti mostra come hai riposato e come hai recuperato dall’allenamento del giorno precedente.

A proposito di allenamenti, l’orologio supporta più di 40 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. È in grado di costruire degli allenamenti personalizzati e di guidarti passo-passo per migliorare le tue performance. Puoi bilanciare al meglio le attività sportive e il riposo per riuscire a dare il meglio di te.

A bordo è presente il sistema operativo WearOS ottimizzato appositamente per i Google Pixel Watch. Oltre a tutte le app di Google, puoi installare anche tantissimi altri programmi utili. La batteria, invece, ha una durata di un paio di giorni.

