Google, lo smartwatch top di gamma crolla di prezzo: costa la metà

Il Google Pixel Watch 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 49% e il prezzo crolla al minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Google Pixel Watch 3 MisterGadget.Tech

Gli orologi smart sono uno dei dispositivi più richiesti per Natale e grazie alle promo speciali di Amazon è anche possibile fare dei grandissimi affari e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei migliori prodotti sul mercato. Non stiamo esagerando e lo dimostra l’offerta disponibile da oggi per il Google Pixel Watch 3. Lo smartwatch dell’azienda di Mountain View, infatti, è disponibile in promo con uno sconto del 49% e lo paghi praticamente la metà, risparmi più di 220 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’orologio di Google è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Offre funzioni e strumenti avanzati per il monitoraggio della salute, dell’attività fisica e del benessere. Può monitorare in tempo reale parametri vitali come la frequenza cardiaca, oppure effettuare un ECG tramite l’apposita app. Una vera occasione lampo per acquistare un orologio top a un prezzo mai visto prima.

Google Pixel Watch 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una super offerta per uno dei migliori smartwatch per rapporto qualità-prezzo che trovi da oggi su Amazon. Il Google Pixel Watch 3 è disponibile con uno sconto del 49% che fa scendere il prezzo a 227,49 euro e risparmi più di 220 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 45,52 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Acquistando l’orologio oggi lo ricevi a casa in un paio di giorni e per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026. Per questo dispositivo è disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio orologio smart e ottieni direttamente il valore di permuta. Un ottimo modo per abbassare ulteriormente il prezzo.

Google Pixel Watch 3: caratteristiche tecniche e funzionalità

Se sei alla ricerca di un orologio top di gamma che ti può supportare durante tutto l’arco della giornata grazie alle sue funzioni avanzate, il Google Pixel Watch 3 è la scelta perfetta per te. Tante funzioni utili grazie anche all’integrazione profonda tra i servizi Fitbit e Google AI, la piattaforma di intelligenza artificiale sviluppata da Mountain View per i suoi dispositivi mobile.

Il Google Pixel Watch 3 è realizzato con una scocca in alluminio riciclato al 100% e protetto da un vetro 3D Corning Gorilla Glass 5. Il display Actua AMOLED LTPO, è dotato di una luminosità massima fino a 2000 nit per una leggibilità ottimale anche all’aperto.

Sul fronte del benessere e del fitness, l’orologio è uno strumento diagnostico completo, con sensori avanzati che includono un sensore ottico multifunzione per la frequenza cardiaca, l’app ECG per la salute cardiaca, il sensore per la temperatura cutanea e il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. L’integrazione con Fitbit Premium offre funzionalità avanzate come il Punteggio di Recupero Giornaliero e l’analisi del Carico Cardio, essenziali per ottimizzare gli allenamenti e prevenire il sovrallenamento. Il Google Pixel Watch 3 fornisce consigli personalizzati per la corsa grazie all’AI di Google. Lo smartwatch è anche impermeabile fino a 50 metri.

La batteria ha un’autonomia prolungata, estendibile impostando la modalità Risparmio Energetico. La connettività è completa con GPS, Galileo, Glonass per una geolocalizzazione precisa, NFC per i pagamenti con Google Pay. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

