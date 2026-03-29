Google, prezzo a picco per lo smartwatch top: oggi ti costa pochissimo

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Tutto ciò che cerchi in un wearable "condensato" all’interno di un dispositivo progettato e realizzato per chi già possiede dispositivi targati Google. Ma non solo: il Pixel Watch 3 è perfetto per chi cerca un dispositivo che lo segua in tutte le sue avventure, anche le più estreme.

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Grazie ai sensori avanzati e all’integrazione nell’ecosistema Fitbit, lo smartwatch del colosso di Mountain View offre dati sempre aggiornati e facilmente consultabili sulle sessioni di allenamento e sul tuo stato di salute. Dati che vengono utilizzati anche dall’intelligenza artificiale Google per offrirti suggerimenti su come migliorare le tue performance e raggiungere più in fretta gli obiettivi prefissi.

Con l’offerta di Amazon, poi, oggi puoi acquistarlo a un prezzo mai così basso: risparmi centinaia di euro sul listino e fai un vero affare.

Google Pixel Watch 3 45mm

Prezzo a picco per il Google Pixel Watch 3: sconto e quanto lo paghi

Mai così conveniente come oggi. Grazie allo sconto del 55% che trovi su Amazon, il Pixel Watch 3 con cassa da 45mm costa 2o2,92 euro anziché 449,00 euro come da listino. Il risparmio è considerevole: lo paghi quasi 250 euro in meno rispetto al prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Google Pixel Watch 3 45mm

Google Pixel Watch 3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il display Actua offre il 40% di superficie utile in più rispetto alla generazione precedente di smartwatch Google, raggiungendo una luminosità di picco di ben 2000 nit. Un display che garantisce una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, mentre la frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 60 Hz ottimizza i consumi energetici.

All’interno della scocca in alluminio riciclato batte il processore Qualcomm SW5100, affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Un comparto hardware che garantisce una fluidità di utilizzo eccezionale, permettendo un accesso rapido alle app di Google come Maps, Wallet e l’Assistente. La batteria da 420 mAh è più che sufficiente per coprire agevolmente 24 ore di utilizzo con display sempre attivo, arrivando fino a 36 ore in modalità risparmio energetico.

Le funzionalità dedicate alla salute e al fitness sono integrate profondamente con l’ecosistema Fitbit. Lo smartwatch monitora costantemente il battito cardiaco, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e può eseguire ECG per rilevare eventuali anomalie del ritmo cardiaco. Una novità rilevante è il monitoraggio del "Carico Cardio" e del "Recupero", che aiuta gli atleti a bilanciare l’intensità degli allenamenti quotidiani in base alla prontezza fisica rilevata dai sensori.

La sicurezza è un altro pilastro fondamentale di questo modello. Il Pixel Watch 3 introduce la funzione di rilevamento dell’assenza di battito, capace di contattare automaticamente i servizi di emergenza in caso di arresto cardiaco. A questa si aggiungono il rilevamento delle cadute e il monitoraggio dei parametri vitali durante il sonno, fornendo un quadro clinico completo, arricchito da consigli personalizzati basati sull’intelligenza artificiale di Google.

Infine, l’integrazione con l’universo Pixel è totale: lo smartwatch può fungere da telecomando per la Google TV, da mirino remoto per la fotocamera dello smartphone o da chiave digitale per l’auto tramite la tecnologia UWB (Ultra-Wideband).

Google Pixel Watch 3 45mm