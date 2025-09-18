Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: sconto da urlo

Da oggi trovi il Google Watch 3 in promo con uno sconto di 150 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute e dell'attività fisica.

MisterGadget.Tech

Da oramai un paio di anni Google è diventato un produttore a tutto tondo e oltre agli smartphone ha lanciato sul mercato anche un suo orologio smart diretto concorrente dell’Apple Watch. E proprio uno di questo smartwatch è una delle offerte più interessanti che puoi trovare oggi su Amazon. Parliamo del Google Pixel Watch 3 disponibile con un ottimo sconto del 37% e al prezzo più basso mai registrato su Amazon. Oltre a risparmiare 150 euro lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Il Google Pixel Watch 3 si posiziona nella fascia altissima del mercato e il merito è delle tante funzioni avanzate sviluppate dagli ingegneri di Mountain View. Monitoraggio avanzato della salute grazie all’intelligenza artificiale e supporta più di 40 modalità sportive. Per ognuna raccoglie dati professionali che ti aiutano a migliorare le prestazioni giorno dopo giorno. A bordo trovi anche la suite completa delle app di Google, a partire dalle mappe.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Amazon ci stupisce con un’offerta mai vista prima. Da oggi sul sito di e-commerce è disponibile il Google Pixel Watch 3 a un prezzo di 249,88 euro grazie allo sconto del 37% su quello di listino. Acquistando oggi l’orologio dell’azienda di Mountain View risparmi quasi 150 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 49,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti scappare.

Lo smartwatch è già disponibile per essere spedito e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Puoi testarlo con tutta calma, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo orologio smart.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 3: caratteristiche e funzioni

Lo schermo più grande e luminoso di sempre rende il Google Pixel Watch 3 uno smartwatch senza punti deboli. L’azienda di Mountain View ha svolto un lavoro egregio e ha dotato il dispositivo delle migliori componenti del momento, a partire proprio dal display Actua che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno, dall’orario ai passi effettuati fino alle calorie bruciate.

Il Google Pixel Watch 3 è il classico orologio da utilizzare nella vita di tutti i giorni e che non devi mai togliere dal polso. Uno dei punti forti è sicuramente il monitoraggio della salute potenziato dall’intelligenza artificiale. Grazie agli algoritmi AI le misurazioni sono molto più precise e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. In assenza di battito cardiaco è anche in grado di mandare un avviso ai propri contatti di emergenza. Ogni mattino ricevi anche un report che ti mostra come hai riposato durante la notte, il recupero dall’allenamento del giorno precedente e il meteo.

A proposito di allenamenti, lo smartwatch supporta più di 40 modalità sportive e per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate e preparare dei piani di allenamento basati sulle tue prestazioni. Grazie a Google AI puoi fissare gli obiettivi da raggiungere e creare dei piani di allenamento che si adattano alle tue prestazioni, senza esagerare. Un vero compagno di allenamenti sempre pronto a spronarti per dare il meglio.

A bordo trovi il sistema operativo WearOS con tutta la suite delle app di Google, a partire da Google Maps che puoi utilizzare anche in modalità offline per non sbagliare mai le indicazioni da seguire. La batteria è molto più grande rispetto al passato e ti supporta per tutto il giorno.

Google Pixel Watch 3