In sintesi

Offerta Amazon: le Google Pixel Buds 2a sono disponibili a 119 euro, vendute e spedite da Amazon, nelle colorazioni grigio verde e viola ametista.

Caratteristiche principali: gli auricolari offrono la cancellazione attiva del rumore (Silent Seal 1.5), driver da 11 mm, equalizzazione a 5 bande e un’autonomia totale fino a 20 ore con la custodia di ricarica.

Tra le offerte in corso su Amazon, in questo momento, l’opzione giusta per acquistare un nuovo paio di auricolari Bluetooth non può che essere rappresentata dalle Google Pixel Buds 2a. Grazie alla promo di oggi, infatti, le cuffie true wireless di Google sono ora acquistabili con un prezzo ridotto fino a 119 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon, disponibile in due colorazioni. La promozione permette di effettuare l’acquisto al nuovo prezzo minimo storico. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Google Pixel Buds 2a: la scheda tecnica

Le Google Pixel Buds 2a sono cuffie true wireless con auricolari in-ear. Tra le specifiche tecniche troviamo il supporto alla cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 1.5, per ridurre i rumori esterni durante l’utilizzo. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la Modalità Trasparenza.

Gli auricolari sono dotati di driver da 11 mm per un audio dinamico ed è possibile personalizzare la resa sonora andando a modificare i livelli audio con l’equalizzatore a 5 bande. Gli utenti possono utilizzare anche la funzione Chiamata Nitida per ridurre il rumore in chiamata e migliorare la qualità della propria voce.

Per chi sceglie le Google Pixel Buds 2a non ci saranno problemi di durata della batteria: gli auricolari, infatti, hanno fino a 7 ore di autonomia che diventano 20 ore considerando anche la carica aggiuntiva della custodia. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere 1 ora di autonomia con 5 minuti di ricarica. Gli auricolari consentono anche l’uso in abbinamento con Gemini e sono certificati IP54 per essere utilizzati durante l’allenamento.

Google Pixel Buds 2a: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Google Pixel Buds 2a con un prezzo ridotto a 119 euro. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è ora acquistabile tramite il box riportato qui di sotto. A disposizione degli utenti sono disponibili due colorazioni (grigio verde e viola ametista). La promo porta gli auricolari al prezzo minimo storico su Amazon.

