Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Google

In sintesi

Su Amazon il Pixel 9a è in promo: 466 € (128 GB) o 529 € (256 GB). Disponibili anche bundle con Pixel Buds A a partire da 530 €.

Display OLED 6,3", chip Tensor G4, 8 GB RAM, fotocamera da 48 MP e Android 16 con 6 major update: il Pixel 9a diventa un best buy.

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio per un bundle da non perdere: il Google Pixel 9a, infatti, è disponibile in promo con le Pixel Buds A. Per chi acquista lo smartphone e le cuffie true wireless di Google c’è la possibilità di ottenere uno sconto.

Il bundle con la versione da 128 GB dello smartphone costa 530 euro (con un risparmio di circa 117 euro) mentre quello con la versione da 256 GB viene proposto con un prezzo di 593 euro.

Per sfruttare subito l’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata del bundle. Da segnalare che è possibile anche acquistare il Pixel 9a singolarmente, sempre dalla pagina linkata qui di sotto.

In questo caso, lo smartphone costa 466 euro per la versione da 128 GB e 529 euro per quella da 256 GB. Tutte le versioni sono vendute e spedite direttamente da Amazon, con possibilità di scegliere tra più colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e sicurezza efficace – nero ossidiana, 128GB + Pixel Buds A

La scheda tecnica del Google Pixel 9a

Il Google Pixel 9a è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un mid-range compatto. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G4, lo stesso proposto da altri smartphone della gamma Pixel 9. Ci sono anche 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage.

Da segnalare la presenza di una batteria da 5.100 mAh, con possibilità di sfruttare anche la ricarica wireless. Il comparto fotografico include due sensori posteriori, con una fotocamera principale da 48 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 16 con 6 major update garantiti. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM (con eSIM) e può contare sulla certificazione IP68 e su un sensore di impronte digitali.

Le Pixel Buds A, invece, sono delle ottime cuffie true wireless che, sfruttando il collegamento Bluetooth, possono abbinarsi facilmente allo smartphone di Google, diventando un accessorio essenziale per gli utenti.

Google Pixel 9a, l’offerta di Amazon

La promozione in corso su Amazon rappresenta l’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Google. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Pixel 9a da 128 GB in sconto a 466 euro

in sconto a Pixel 9a da 256 GB in sconto a 529 euro

in sconto a Pixel 9a da 128 GB con Pixel Buds A in sconto a 530 euro

con in sconto a Pixel 9a da 256 GB con Pixel Buds A in sconto a 593 euro

Per scegliere la versione da acquistare basta premere sul banner qui di sotto.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e sicurezza efficace – nero ossidiana, 128GB + Pixel Buds A