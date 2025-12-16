Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Google Pixel 9a è in offerta al prezzo minimo storico su Amazon: si tratta di un vero e proprio best buy tra i mid-range con prestazioni elevate e dimensioni compatte

In sintesi

Minimo Storico su Amazon: Il Google Pixel 9a (con le specifiche indicate nel testo) è disponibile in offerta su Amazon, raggiungendo il suo prezzo minimo storico di 369 euro per la versione da 128 GB e 449 euro per la 256 GB, con la possibilità di pagare in 5 rate mensili.

Specifiche di Fascia Media Elevata: Lo smartphone presenta un display P-OLED da 6,3 pollici a 120 Hz, 8 GB di RAM, batteria da 5.100 mAh con ricarica wireless, e una doppia fotocamera posteriore (principale da 48 MP + ultra-grandangolare da 13 MP).

Il Google Pixel 9a è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo minimo storico: grazie alla promozione in corso, infatti, il prezzo del mid-range di Google si riduce fino a 369 euro, scegliendola versione da 128 GB.

Per chi preferisce un modello con più memoria, invece, c’è la variante da 256 GB in offerta. Questa versione dello smartphone è acquistabile con un prezzo ridotto a 449 euro.

Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito alla promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto. Gli utenti selezionati hanno la possibilità anche di completare l’acquisto del dispositivo in 5 rate mensili senza interessi.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB

Google Pixel 9a: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 9a comprende un display P-OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G4 che può garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone ha 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

C’è spazio anche per una batteria da 5.100 mAh, con supporto anche alla ricarica wireless. Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM e supporta anche le eSIM. Il sistema operativo è Android 16 con altri 6 major update garantiti nel corso dei prossimi anni.

Di conseguenza, il Pixel 9a ha tutto quello che serve per offrire prestazioni elevate in un formato compatto e con un supporto software costante nel lungo periodo.

Google Pixel 9a: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9a con un prezzo ridotto fino a 369 euro per la versione da 128 GB e a 449 euro per la versione da 256 GB. Entrambe le varianti, disponibili solo in alcune colorazioni, sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto.

