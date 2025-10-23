Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto diventando uno dei best buy del momento per chi cerca un mid-range

Google

In sintesi

Offerta Amazon: il Google Pixel 9a è in promozione a 419 euro, venduto e spedito da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili. L’offerta è valida per un periodo limitato e riguarda alcune colorazioni del modello da 128 GB; la variante da 256 GB è disponibile a 529 euro.

Caratteristiche principali: display OLED da 6,3" Full HD+ a 120 Hz, chip Google Tensor G4, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, batteria da 5.100 mAh con ricarica wireless e Android 16 con aggiornamenti garantiti fino ad Android 22. Dispone inoltre di una doppia fotocamera posteriore da 48 MP e supporto eSIM.

Il Google Pixel 9a è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 419 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il mid-range compatto di Google che viene venduto e spedito da Amazon ed è ora acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – viola ametista, 128GB

Google Pixel 9a, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Pixel 9a comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC Google Tensor G4, una garanzia assoluta per ottenere prestazioni elevate in questa fascia di prezzo. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che di una batteria da 5.100 mAh, con anche il supporto alla ricarica wireless.

Lo smartphone può contare su una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. C’è anche il supporto alle eSIM. Il sistema operativo è Android 16 con altri 6 major update e, quindi, con aggiornamenti garantiti fino ad Android 22 e update mensili per aggiungere nuvoe funzionalità.

Il Pixel 9a rappresenta una delle opzioni più interessanti per la fascia media del mercato, con la possibilità di offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, una buona autonomia e un software completo e aggiornato, con tante funzionalità utili e un supporto al top garantito da Google. Per chi è alla ricerca di un Pixel, in particolare, il 9a può rappresentare oggi l’opzione giusta.

Google Pixel 9a: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9a con un prezzo scontato di 419 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Al prezzo indicato sono disponibili solo alcune colorazioni dello smartphone. La variante da 256 GB, invece, è disponibile con un prezzo di 529 euro, sempre scegliendo la versione venduta da Amazon.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – viola ametista, 128GB