Il Google Pixel 9a è in offerta su Amazon ed è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico diventando un vero e proprio best buy compatto

In sintesi

Offerta Amazon: Google Pixel 9a disponibile a prezzo minimo storico — 419 € (128 GB) o 529 € (256 GB) — con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi anche con carta di debito.

Scheda tecnica: display OLED 6,3" Full HD+ 120 Hz, chip Google Tensor G4, 8 GB RAM, 128/256 GB storage, batteria 5.100 mAh con ricarica wireless, doppia fotocamera posteriore 48 MP, Android 16 con 6 major update garantiti, Dual SIM/eSIM e certificazione IP68.

Il Google Pixel 9a è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa, sempre di più, un best buy nella fascia media del mercato. Con la promo in corso, infatti, lo smartphone di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 419 euro e con la possibilità di pagare anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Da segnalare che è disponibile anche la variante da 256 GB, ora proposta a 529 euro. Entrambe le versioni dello smartphone sono vendute direttamente da Amazon e sono ora disponibili al prezzo minimo storico. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto e poi selezionare il modello da acquistare.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB

Google Pixel 9a: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Pixel 9a comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz mentre a gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G4 che, per la fascia di prezzo, può offrire prestazioni al top.

Ci sono anche 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage oltre a una batteria da 5.100 mAh, con supporto alla ricarica wireless. Il dispositivo include una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel.

Tra le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e la certificazione IP68. Da segnalare la presenza del sistema operativo Android 16 con 6 major update garantiti per i prossimi anni.

Il Pixel 9a, in questo momento, è la soluzione giusta per chi ha bisogno di uno smartphone compatto, con un software aggiornato e ricco di funzionalità. Il dispositivo è in grado di offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Google Pixel 9a: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 9a con un prezzo scontato a 419 euro per la versione da 128 GB mentre la versione da 256 GB viene ora proposta a 529 euro. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è accessibile tramite il box qui di sotto. Lo smartphone tocca oggi il nuovo prezzo minimo storico diventando un punto di riferimento della fascia media, soprattutto per chi è alla ricerca di un modello compatto e con un supporto software di lungo periodo.

