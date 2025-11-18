Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 9 è protagonista di una nuova offerta e diventa oggi un vero e proprio best buy nella fascia media del mercato smartphone: ecco la promo

In sintesi

Google Pixel 9 in offerta su Amazon a 499 euro, in bundle con il caricatore da 45 W, con possibilità di pagamento in 5 rate e disponibilità limitata a specifiche colorazioni.

Smartphone completo di fascia media con display OLED 6,3", chip Tensor G4, 12 GB di RAM, doppia fotocamera da 50+48 MP, Android 16 con 5 major update garantiti e certificazione IP68.

Su Amazon è possibile sfruttare un’ottima promo dedicata al Google Pixel 9, smartphone che oggi diventa un vero e proprio "best buy" per la fascia media del mercato. Il modello di Google viene proposto in bundle con il caricatore da 45 W a un prezzo scontato di 499 euro.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è oggi la soluzione giusta per chi è alla ricerca di un mid-range completo e ricco di potenzialità. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate, per gli utenti abilitati agli acquisti rateali.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e aggiungere al carrello il dispositivo. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo ed è valido solo per alcune colorazioni dello smartphone.

Google Pixel 9 con Caricatore USB-C 45 W - Smartphone Android sbloccato con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3" - Nero ossidiana, 128GB

Google Pixel 9, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 9 comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G4 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage oltre che da una batteria da 4.700 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica wireless oltre che la ricarica cablata.

Il comparto fotografico comprende una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 10,5 Megapixel.

Dal punto di vista software, invece, troviamo il sistema operativo Android 16 con la garanzia di altri 5 major update nel corso dei prossimi annioltre che di aggiornamenti costanti, mese dopo mese. Lo smartphone è dotato di connettività Dual SIM (Nano SIM e eSIM) e può contare sulla certificazione IP68.

Si tratta, quindi, di uno smartphone completo e di qualità che riesce a dire la sua nella fascia media, anche grazie a un rapporto qualità/prezzo che diventa sempre più vantaggioso.

Google Pixel 9: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 9 con un prezzo scontato a 499 euro. Si tratta del bundle con il caricatore da 45 W che viene oggi proposto al nuovo prezzo minimo storico. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto.

