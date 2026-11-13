Google Pixel 11, con il doppio sconto il prezzo sprofonda: affare lampo

Da oggi trovi il Google Pixel 11 con un doppio sconto e il prezzo sprofonda al minimo. Schermo da 6,3 pollici, processore Tensor G6 e tripla fotocamera posteriore.

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Se stavi aspettando la giusta occasione per acquistare un telefono top di gamma, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile il Google Pixel 11, ultima versione del telefono top dell’azienda di Mountain View, in promo con un’offerta mai vista prima. Oltre allo sconto del 32% presente in pagina, puoi aggiungere in fase di pagamento il codice sconto "UNI50PIXEL11" e ottieni uno sconto extra di 50 euro. In questo modo il risparmio netto è di 370 euro e approfitti del minimo storico. A rende ancora più interessante la promo la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato: schermo OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore di livello professionale, processore Tensor G6 progettato appositamente per questo modello e per supportare le funzioni AI di Google. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per ben 7 anni e avrai a disposizione le nuove funzioni sviluppate da Google. Ti consigliamo di approfittarne subito: la promo può terminare da un momento all’altro.

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Google Pixel 11: prezzo, offerta e sconto

Offerta lampo esagerata. Solo per pochissimo tempo trovi il Google Pixel 11 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico, come confermato da Rufus, l’assistente AI presente su Amazon. Da oggi lo smartphone è disponibile con uno sconto fisso del 32% a cui aggiungere il codice sconto "UNI50PIXEL11" in fase di pagamento. In questo modo ottieni uno sconto aggiuntivo di 50 euro e il prezzo finale è di 629 euro, con un risparmio netto di 370 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 52,41 euro utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da quando e da dove effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2027. Puoi decidere di acquistarlo già oggi in vista dei regali di Natale.

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Google Pixel 11: processore Tensor G6 e integrazione con l’AI

Il Google Pixel 11 si posiziona nella fascia alta del mercato e ha una peculiarità che lo distingue da molti altri telefoni: le dimensioni compatte che lo rendono perfetto da utilizzare con una sola mano. La scheda tecnica dello smartphone di Google si basa su un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate a 120Hz. La luminosità arriva a 3000 nit di picco per una buona leggibilità anche sotto il sole. A gestire le prestazioni ci pensa il chip Google Tensor G6, affiancato da 12 gigabyte di RAM e da una memoria da 256 GB. Il chip è progettato appositamente per supportare le funzioni AI avanzate come Gemini Intelligence, Magic Capture, Cerchia e cerca e traduzione in tempo reale di chiamate e audio.

Il comparto fotografico comprende:

una fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica,

con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 10,8 megapixel con zoom ottico 5x (fino a Super Zoom 30x ),

(fino a ), un ultra-grandangolare da 13 megapixel,

una fotocamera frontale da 10,5MP con messa a fuoco automatica.

La batteria da 4985 mAh garantisce oltre 30 ore di autonomia con un utilizzo normale e grazie alla ricarica rapida hai il 100% di autonomia in poco meno di un’ora. Google ha assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per 7 anni.

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