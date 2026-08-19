TOTALE PUNTI 8.2 Google Pixel 11 Pro Nei primi giorni di utilizzo reale, quello che emerge con chiarezza è un prodotto che sceglie la strada della continuità intelligente. Non aspettatevi cambiamenti drastici nel design, nella fotocamera o nella batteria: qui la parola d'ordine è affinamento. Il vero salto avanti riguarda il nuovo chip Tensor G6, percepibilmente più reattivo e con una gestione termica migliore. Va detto con onestà: questa è una prova preliminare, e il giudizio definitivo su fotocamera notturna e autonomia nel lungo periodo richiederà settimane di uso quotidiano. La sostanza, già oggi, racconta però di un flagship che non ha bisogno di stravolgersi per restare ai vertici della categoria.

PRO Chip Tensor G6 più reattivo

Display Super Actua a 3600 nit, tra i più luminosi

Autonomia dichiarata oltre le 30 ore

Stabilizzazione video di livello superiore CONTRO Camera bar identica nello spessore

Fotocamera invariata sulla carta

Prezzo di partenza comunque elevato

Design e materiali VOTO: 8 Chi cerca una rivoluzione estetica non la troverà, e va bene così. Il Google Pixel 11 Pro riprende l'iconica barra della fotocamera con copertura in vetro da bordo a bordo, fusa con una cornice in alluminio di grado aerospaziale. È la filosofia di chi non ha bisogno di stravolgere ciò che gli utenti hanno già imparato ad amare e che avevamo già apprezzato su Google Pixel 10 Pro. L'unica vera delusione riguarda proprio la camera bar: i primi rumor parlavano di uno spessore ridotto, ma nella vita reale non è successo nulla del genere. Qui la continuità smette di essere una scelta saggia e diventa una promessa non mantenuta. Per il resto, il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 è ora oltre due volte più resistente ai graffi rispetto alla generazione precedente, con certificazione IP68. Le nuove finiture, tra cui il nero ossidiana opaco inedito per un modello Pro, aggiungono varietà senza cambiare la sostanza. A 204 grammi e con dimensioni compatte (152,7 x 71,9 x 8,4 mm), resta uno dei pochi flagship davvero maneggevoli con una mano sola.

Display VOTO: 9 Qui il concetto di continuità intelligente trova la sua massima espressione, e in senso positivo. Il pannello Super Actua OLED LTPO da 6,3 pollici, risoluzione 1280 x 2856 pixel a 495 ppi e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, raggiunge una luminosità massima di 3600 nit, il 9% in più rispetto al Pixel 10 Pro. Il rapporto di contrasto supera 2.000.000:1 e la copertura HDR arriva fino a 2400 nit. La verità è che questa versione "small" del Pro convince pienamente: un display da 6,3 pollici con tutta questa potenza è un piacere quotidiano, leggibile anche sotto il sole diretto e compatto abbastanza da non richiedere ginnastica con le dita. Quando la base è già così solida, l'unica cosa sensata da fare è spingerla ancora più in alto.

Prestazioni e hardware VOTO: 8 Se c'è un'area dove Google ha deciso di cambiare davvero, è il processore, ed è la scelta giusta. Il nuovo Tensor G6 è il miglioramento più concreto e immediatamente percepibile di questa generazione: più reattivo, con una gestione del calore sensibilmente migliore rispetto al predecessore. Google promette una CPU con il 20% di efficienza energetica in più, una navigazione più veloce del 25% e un caricamento delle app più rapido del 15%: numeri che, nell'uso reale di questi primi giorni, trovano riscontro in un telefono che non scalda e non si impunta sotto carico. A bordo ci sono 12 GB di RAM con 256 GB di storage (fino a 16 GB e 1 TB nei tagli superiori), affiancati dal chip di sicurezza Titan M3. Va fatta una distinzione importante: bisogna scindere il confronto diretto con il Pixel 10 Pro dalla valutazione complessiva del dispositivo. Preso per quello che è, il Pixel 11 Pro resta uno smartphone eccellente, che ora beneficia di un miglioramento evidente sul fronte del processore.

Fotocamera e video VOTO: 8 Sulla carta, la dotazione fotografica cambia pochissimo rispetto alla generazione precedente: sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP e teleobiettivo con Zoom Pro fino a 120x. È l'ennesima applicazione dello stesso principio: quando un comparto è già ai vertici della categoria, la scelta più responsabile è consolidarlo. Serve però più tempo per valutare con onestà gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione: la Foto Notturna rapida, spinta da una TPU il 50% più potente, promette catture fino a 4,5 volte più veloci, ma un giudizio definitivo richiede notti diverse e contesti diversi. Il vero punto di forza non è il sensore in sé, ma la combinazione con il software Gemini. Magic Capture registra un video e ne estrae automaticamente le immagini più significative, già ritagliate e prive di sfocatura. Impressiona anche la stabilizzazione video: Stabilizzazione Pro e Video Boost portano la risoluzione fino a 8K, con risultati sorprendentemente fluidi.

Autonomia e ricarica VOTO: 8 La batteria da 4850 mAh è leggermente più piccola rispetto al modello precedente, una differenza di appena 20 mAh che sulla carta sembrerebbe irrilevante. Nell'uso reale, però, l'autonomia appare notevolmente migliorata, complice probabilmente l'efficienza energetica del Tensor G6 più che la capacità della cella: a volte non serve aumentare un numero sulla scheda tecnica per ottenere un risultato migliore. Google dichiara oltre 30 ore di autonomia con la Batteria Adattiva, un dato preliminare da confermare con settimane di utilizzo più intenso. Sul fronte ricarica, il cavo porta la batteria al 55% in circa 30 minuti con il caricatore USB-C PPS da 30W, mentre la ricarica wireless Pixelsnap arriva fino a 25W, con un incremento di velocità del 29% rispetto al Pixel 10 Pro.

Software e intelligenza artificiale VOTO: 8 Se c'è un ambito in cui Google non si accontenta mai di essere già al top, è il software. Gemini Intelligence gestisce tutto, dalla dettatura che rimuove gli intercalari alla Traduzione dal Vivo di video e podcast, passando per Cerchia e Cerca direttamente dalla fotocamera. Esclusiva dei modelli Pro è HiLight, la serie di LED integrati intorno al flash che segnalano chiamate importanti o l'ascolto attivo di Gemini senza guardare lo schermo: una funzione di nicchia, ma pensata bene. La promessa più ambiziosa resta quella di un comportamento agentic, un assistente capace di completare compiti complessi in autonomia. Google ha già mostrato la direzione con le automazioni di Gemini su Android, ma sul Pixel 11 Pro, per ora, questa capacità vive soprattutto sulla carta.