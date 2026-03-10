Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

La prossima generazione di Google Pixel è ancora lontana dalla presentazione ufficiale, ma le numerose indiscrezioni hanno già iniziato a delineare un quadro piuttosto chiaro, soprattutto per Pixel 11 Pro Fold e per i modelli Pro della linea tradizionale.

Come sarà Google Pixel 11 Pro Fold: il design e le novità

I render CAD attribuiti a Pixel 11 Pro Fold, il pieghevole di Google, mostrano uno smartphone molto vicino, nell’impostazione generale, al modello attuale. Il formato resta quello di un foldable a libro, con angoli arrotondati, cornici sottili e una costruzione che, secondo le anticipazioni, continuerà a combinare vetro e alluminio.

Il primo elemento che distingue il nuovo modello da Pixel 10 Pro Fold riguarda il modulo fotografico posteriore. Le immagini trapelate suggeriscono un intervento di rifinitura più che un vero ripensamento del design. Il flash LED e uno dei microfoni risulterebbero infatti integrati nella parte superiore dell’isola fotografica, mentre il raccordo tra il modulo e la scocca posteriore appare più morbido rispetto alla generazione precedente.

L’altra novità concreta emersa dai leak riguarda lo spessore. Secondo diverse fonti, Pixel 11 Pro Fold dovrebbe risultare più sottile del predecessore. Le misure riportate parlano di 10,1 mm da chiuso e 4,8 mm da aperto, contro i 10,8 mm e i 5,2 mm di Pixel 10 Pro Fold. Altezza e larghezza, invece, resterebbero sostanzialmente immutate, con 155,2 mm di altezza e 150,4 mm di larghezza da aperto.

Per il resto, i render indicano una continuità. La fotocamera interna del display pieghevole resterebbe collocata nell’angolo superiore destro, mentre lo schermo esterno dovrebbe mantenere il foro centrale destinato alla selfie camera.

Sul piano tecnico, lo smartphone pieghevole dovrebbe essere equipaggiato con Tensor G6, indicato da diverse anticipazioni come il processore destinato ad alimentare il nuovo foldable. Alcune fonti parlano anche di 16 GB di RAM e di tagli di memoria fino a 1 TB, mentre sulle fotocamere non è ancora emerso un quadro preciso.

Pixel 11 Pro e 11 Pro XL: le specifiche tecniche e il design

Le informazioni su Pixel 11 Pro e Pixel 11 Pro XL restano per il momento frammentarie. In questo caso non sono ancora emersi render completi paragonabili a quelli del foldable, ma alcune indiscrezioni hanno iniziato a delineare la direzione intrapresa da Google per i modelli Pro tradizionali.

Lo smartphone dovrebbe mantenere l’impostazione estetica già vista nelle ultime generazioni, ma con una camera bar leggermente diversa. Il ritaglio posteriore mostrato da alcune cover suggerisce infatti un modulo fotografico più largo e meno sporgente.

Per quanto riguarda le specifiche, Tensor G6 dovrebbe essere il chipset scelto anche per i modelli Pro tradizionali.

Pixel 11 Pro viene associato a uno schermo da 6,3 pollici, mentre Pixel 11 Pro XL dovrebbe mantenere un pannello da 6,8 pollici. Sul fronte fotografico si ipotizza una tripla fotocamera composta con un sensore principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x, oltre a una selfie camera da 42 megapixel.

Quando uscirà la serie Google Pixel 11?

La finestra più probabile per la presentazione della serie Google Pixel 11 resta agosto 2026. L’indicazione, non ancora confermata da Google, si inserisce nella strategia seguita da Google con le ultime due generazioni.