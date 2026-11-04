Google Pixel 11, prezzo in picchiata: minimo storico

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Il Google Pixel 11 è in offerta con uno sconto mai visto prima e risparmi quasi 300 euro. Pagamento a rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Prima vera e grande offerta per il Google Pixel 11, smartphone top di gamma dell’azienda di Mountain View uscito sul mercato da pochissimi mesi. Da oggi su Amazon è disponibile in promo la versione con 512 gigabyte di memoria interna, la più capiente tra quelle disponibili e che permette di installare e di salvare tutto quello che vuoi. Parlando della promo, trovi lo smartphone con uno sconto del 26% che fa risparmiare quasi 300 euro su quello di listino e a rendere più allettante l’offerta c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Condizioni che solo Amazon sa assicurarti. Il Google Pixel 11 monta le migliori componenti disponibili sul mercato, a partire dal processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera di livello professionale, mentre il display Actua da 6,3 pollici lo rende uno dei più compatti sul mercato. Non perdere tempo e approfittane ora.

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Google Pixel 11: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo più basso di sempre e minimo storico per il Google Pixel 11, come confermato dall’assistente Rufus presente nella pagina prodotto. Da oggi lo smartphone è disponibile a un prezzo di 836,89 euro con uno sconto del 26% su quello di listino. Il risparmio netto sfiora quasi i 300 euro e per rendere ancora più appetibile l’acquisto hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 69,75 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

TI consigliamo di approfittare subito della promo: acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Come per tutti gli acquisti effettuati dal primo novembre, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2027.

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Google Pixel 11: le caratteristiche tecniche

L’ultima versione dello smartphone top dell’azienda di Mountain View si posiziona nella fascia altissima del mercato, e non potrebbe essere altrimenti. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica. Il Google Pixel 11 è dotato di un display OLED da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano. A gestire le prestazioni ci pensa il nuovo chip Google Tensor G6 affiancato da 12 GB di RAM e da una memoria da 512 GB. Il processore è progettato appositamente per sfruttare al meglio le potenzialità dell’intelligenza artificiale di Gemini Intelligence e di funzioni come Magic Capture, Cerchia e cerca e traduzione in tempo reale per chiamate e audio.

Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato anche per il comparto fotografico. Nella parte posteriore comprende una fotocamera principale da 48 megapixel con stabilizzazione ottica, un teleobiettivo da 10,8 megapixel con zoom ottico 5x (fino a 30x con la funzione Super Zoom) e un obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel. Per i selfie c’è una fotocamera frontale da 10,5 megapixel con messa a fuoco automatica.

La batteria garantisce, secondo Google, oltre 30 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida per avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Chiudiamo con qualche info utili: Google ha assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per sette anni.

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