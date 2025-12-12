Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google

In sintesi

Pixel 10a in arrivo nel 2026: il nuovo entry-level di Google dovrebbe debuttare nella prima parte del 2026, con specifiche molto simili all’attuale Pixel 9a, secondo un leak proveniente dal database Verizon.

Specifiche tecniche anticipate: display OLED da 6,285″, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, doppia fotocamera posteriore da 48+13 MP, selfie camera da 13 MP e batteria da 5.100 mAh.

Google sta lavorando al nuovo Pixel 10a. Lo smartphone sarà il nuovo “entry-level” della gamma Pixel e debutterà nel corso della prima parte del 2026. Anche se, per il momento, non c’è ancora una data ufficiale di lancio, il Pixel 10a continua a essere al centro di rumor e indiscrezioni e un nuovo leak firmato dall’insider Evan Blass anticipa le specifiche dello smartphone.

Tutto ruota intorno alle informazioni scovate dall’insider all’interno del database dell’operatore Verizon che potrebbe aver “spoilerato” le caratteristiche del nuovo smartphone di Google. Da queste informazioni viene confermato un aspetto fondamentale: il nuovo Pixel 10a non dovrebbe prestare sostanziali novità rispetto all’attuale Pixel 9a. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Come sarà il nuovo Google Pixel 10a

Secondo le informazioni disponibili in questo momento, il Google Pixel 10a potrà contare su un display OLED da 6,285 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il leak conferma la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage (ma dovrebbe arrivare anche una variante da 256 GB di storage). Il comparto fotografico, un elemento di forza per tutti i Pixel 10, sarà costituito da una doppia fotocamera posteriore, con sensore a 48 Megapixel e apertura f/1.7 e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore sarà da 13 Megapixel mentre la batteria avrà una capacità di 5.100 mAh.

Le altre specifiche tecniche

Le informazioni diffuse online non confermano tutti i dettagli sul nuovo Pixel 10a. Da rumor precedenti, però, è confermata l’assenza del nuovo Google Tensor G5. Lo smartphone di Google, infatti, continuerà a proporre il Tensor G4, lo stesso chip già utilizzato dal Pixel 9a. Da segnalare anche la presenza (scontata) di Android 16 e un supporto software di lunga durata (con 7 major update e, quindi, aggiornamenti fino ad Android 23). A completare la scheda tecnica ci dovrebbe essere il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e la possibilità di sfruttare la ricarica wireless.

Il Google Pixel 10a debutterà, molto probabilmente, nel corso della prossima primavera. Ne sapremo di più, quindi, soltanto a inizio 2026. Per quanto riguarda i prezzi, non ci dovrebbero essere sostanziali differenze rispetto al 9a. Per i Pixel 11, invece, bisognerà attendere la seconda metà del 2026.