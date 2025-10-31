Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google ha in cantiere un nuovo smartphone che andrà ad arricchire la gamma Pixel 10. È in arrivo, infatti, il nuovo Pixel 10a, smartphone che andrà a posizionarsi nella fascia media del mercato. Il progetto è al centro di diversi rumor e un nuovo leak ci svela alcuni dettagli interessanti.

Che sappiamo del design del Pixel 10a

Il nuovo Pixel 10a sarà molto simile al suo diretto predecessore, il Pixel 9a. La conferma arriva da alcuni render pubblicati da Android Headlines. Le immagini ci mostrano una nuova colorazione (un blu brillante che ricorda la colorazione del recente Galaxy Z Fold 7) che, però, potrebbe non far parte della gamma che entrerà in produzione. Nella parte posteriore ci sono due fotocamere posteriori con il modulo che racchiude i sensori che non sporgerà dal resto della scocca.

Le specifiche tecniche del nuovo smartphone di Google

La scheda tecnica del Pixel 9a ha ancora diversi aspetti da chiarire. Lo smartphone dovrebbe presentare un display OLED da 6,2 pollici, confermando il suo carattere da modello ultra-compatto. Sotto la scocca ci sarà spazio per il SoC Google Tensor G5, lo stesso utilizzato dai Pixel 10, anche se alcune indiscrezioni anticipano la presenza di una versione potenziata del Tensor G4. A prescindere dal chip scelto, troveremo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il sistema operativo sarà Android 16 con ben 7 major update garantiti. Le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere in linea con quelle del suo predecessore (153,9 x 72,9 x 9 mm)

Pixel 10a, prezzo e disponibilità

Il nuovo Pixel 10a dovrebbe arrivare sul mercato nel corso della prossima primavera. Il debutto, in particolare, potrebbe avvenire nel marzo del 2026 oppure nel successivo mese di aprile. Al momento, in ogni caso, non ci sono informazioni aggiuntive in merito. Il Pixel 10a presenterà un prezzo di listino simile a quello del suo predecessore (disponibile a partire da 549 euro). Lo smartphone sarà disponibile in diverse colorazioni.

Ulteriori dettagli in merito al nuovo smartphone di Google dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. Il Pixel 10a rappresenta un elemento importante della gamma Google che punta a crescere sul mercato, anche grazie alla fascia media e non solo alla fascia medio alta e alla fascia alta. Staremo a vedere quali saranno le mosse dell’azienda in merito al suo nuovo prodotto.