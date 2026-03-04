Google Pixel 10a: fotocamera straordinaria, prezzo giusto. Ma occhio al Pixel 10
Il nuovo mid-range di Google convince su quasi tutto. Il mercato, però, gli complica la vita.
Fotografare bene con lo smartphone non è mai stato così accessibile. Fino a qualche anno fa, per ottenere scatti di qualità reale bisognava puntare sui top di gamma, quelli con i prezzi che fanno venire i sudori freddi.
Oggi la situazione è cambiata, e il Google Pixel 10a è uno degli esempi più chiari di questo cambiamento.
Google ha costruito nel tempo una reputazione fotografica solida, costruita non tanto sui sensori più grandi o sui teleobiettivi più potenti, quanto su un lavoro algoritmico che pochi altri produttori hanno saputo replicare.
Aprire l’app fotocamera su un Pixel e scattare è un’esperienza diversa: i colori sono naturali, la gestione della luce funziona anche in situazioni difficili, e il risultato finale assomiglia a quello che l’occhio ha visto — non a una versione ritoccata e iper-saturata della realtà.
Con il Pixel 10a, questa filosofia arriva in una fascia di prezzo che si avvicina alla portata di molti. Ed è un’ottima notizia, con una sola complicazione: il mercato non ha aspettato.
Google Pixel 10a
Il Google Pixel 10a è l'ultimo arrivato della gamma Pixel dedicata alla fascia media, e porta con sé alcune novità interessanti rispetto al modello precedente: display più luminoso, batteria ottimizzata, design completamente piatto sul retro e due funzioni fotografiche inedite per la serie — Camera Coach e Auto Best Take.
Gira su Android 16 fin dal primo avvio e può contare su sette anni di aggiornamenti garantiti, un dato che nella fascia media non ha praticamente rivali.
Il punto delicato non riguarda il prodotto in sé, che si difende bene, ma il contesto in cui si trova ad operare: il Pixel 10, modello superiore per specifiche e comparto fotografico, ha visto il suo prezzo scendere significativamente dopo il lancio.
La scelta tra i due non è più così scontata, e vale la pena capire perché il 10a ha comunque le sue ragioni concrete.
- Fotocamera di ottimo livello
- Sette anni di aggiornamenti
- Design piatto, senza sporgenze
- Batteria capiente
- Colori originali
- Processore con qualche debolezza
- Pixel 10 ha prezzo simile
- Quasi identico al Pixel 9a
- Alcune funzioni AI non disponibili in Italia
La novità più evidente del Pixel 10a si nota tenendolo in mano: il retro è completamente piatto. La barra fotografica che nei modelli precedenti sporgeva dalla scocca è scomparsa, integrata nel profilo del dispositivo.
Il risultato è uno smartphone che sta fermo sul tavolo, scivola in tasca senza impigliarsi e si impugna con maggiore naturalezza. Non è un cambiamento rivoluzionario, ma per chi usa il telefono tutto il giorno è una differenza che si sente.
Il retro è in plastica composita opaca, con una finitura al tatto piacevole e una struttura in alluminio riciclato al 100%.
Google ha fatto un lavoro serio sul fronte della sostenibilità: almeno il 36% del dispositivo è composto da materiali riciclati, inclusi cobalto, rame, oro e tungsteno, e la confezione è completamente priva di plastica.
Sono dati certificati da verifiche indipendenti, non semplici dichiarazioni di marketing.
Le dimensioni restano gestibili — 153,9 mm per 73 mm, con uno spessore di 9 mm e un peso di 183 grammi — e la certificazione IP68 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere.
Disponibile in quattro colorazioni: nero ossidiana, grigio nebbia, lavanda e rosso lampone. Le ultime due, in particolare, danno al telefono una personalità cromatica che il Pixel 10 standard non offre.
Il pannello è un pOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (1080x2424 pixel) e una densità di 422 PPI.
Il refresh rate si adatta automaticamente tra 60 e 120Hz a seconda del contenuto visualizzato, e la protezione è affidata al Corning Gorilla Glass 7i.
Il valore che colpisce di più è la luminosità: 3000 nit di picco rendono lo schermo leggibile anche sotto il sole diretto, un requisito che non si dà per scontato nella fascia media.
I colori sono fedeli alla realtà, senza quella tendenza alla sovra-saturazione tipica di molti display Android orientati all'impatto visivo immediato.
Google ha aumentato la luminosità rispetto al Pixel 9a, e nell'uso quotidiano — soprattutto all'aperto — la differenza si percepisce.
La fluidità è quella dei 120Hz durante la navigazione e lo scrolling, mentre in lettura o con contenuti statici il sistema riduce automaticamente il refresh per preservare la batteria.
Non è la soluzione tecnicamente più avanzata disponibile sul mercato, ma funziona in modo affidabile e senza compromessi evidenti nell'esperienza d'uso.
Qui il Pixel 10a esprime il meglio di sé, e lo fa con un sistema a prima vista non particolarmente spettacolare sulla carta: sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 e un grandangolo da 13 megapixel con campo visivo di 120°. Super Res Zoom fino a 8x chiude la dotazione.
Quello che i numeri non raccontano è il lavoro che avviene dopo lo scatto.
Google ha costruito negli anni un sistema di elaborazione computazionale che rimane difficile da eguagliare nella fascia media: le foto in piena luce sono pulite e naturali, ma è al buio che la differenza diventa evidente.
Night Sight produce immagini con una gestione del rumore e una fedeltà cromatica che sembrano impossibili per un sensore di queste dimensioni.
Non è post-produzione aggressiva — è algoritmica applicata con intelligenza.
Per la prima volta su un modello della serie A arrivano Camera Coach e Auto Best Take.
La prima usa i modelli Gemini per analizzare l'inquadratura in tempo reale e suggerire miglioramenti prima dello scatto; la seconda cattura una sequenza automatica e seleziona il fotogramma migliore — o compone la foto dove ogni soggetto è al meglio, eliminando il problema di chi sbatte gli occhi nelle foto di gruppo.
Add Me completa il pacchetto, permettendo al fotografo di inserirsi nella foto di gruppo in un secondo momento. Funzioni concrete, non trovate di marketing.
Sotto la scocca c'è il chip Tensor G4 con 8GB di RAM e il coprocessore di sicurezza Titan M2 — lo stesso binomio del Pixel 9.
Nei benchmark puri, il Tensor G4 non brilla: diversi smartphone della concorrenza cinese, anche a prezzi inferiori, mostrano numeri superiori. Chi cerca le classifiche Geekbench più alte deve guardare altrove.
Nell'uso quotidiano, però, il telefono è fluido, reattivo e non scalda in modo preoccupante.
Il punto di forza del Tensor G4 non è la potenza bruta ma l'ottimizzazione per i modelli AI di Google: Gemini, la trascrizione in tempo reale, la traduzione live e Camera Coach funzionano con una fluidità che chip generici di pari potenza faticano a replicare.
Il software è Android 16 con Material 3 Expressive, e l'esperienza è quella che i Pixel offrono da anni: interfaccia pulita, senza livelli aggiuntivi, con notifiche ben gestite e un sistema di aggiornamenti che garantisce sette anni di supporto.
Vale la pena ricordare una nota critica: alcune funzioni di Call Assist come Hold for Me, Wait Time e Direct My Call non sono disponibili in Italia, restando appannaggio dei mercati anglofoni. Una limitazione che Google non risolve con questo modello.
La batteria da 5100 mAh è una delle più generose della fascia media, e i risultati nell'uso reale lo confermano. Con un utilizzo misto — navigazione, fotografia, social, qualche sessione di streaming — si arriva alla sera con margine.
Google dichiara oltre 30 ore di autonomia standard e fino a 120 ore con la modalità di risparmio estremo attiva, numeri che nella pratica si traducono in un dispositivo su cui si può fare affidamento.
La ricarica rapida porta la batteria al 50% in circa 30 minuti con un caricatore da 45W USB-C PPS. Attenzione: il caricatore non è incluso nella confezione, solo il cavo USB-C.
Chi non dispone già di un alimentatore compatibile dovrà acquistarlo separatamente. La ricarica wireless Qi è supportata fino a 10W.
Il miglioramento rispetto al Pixel 9a è reale e proviene principalmente da ottimizzazioni software che hanno reso il Tensor G4 più efficiente.
È uno di quei progressi che non si leggono nelle specifiche ma si sentono concretamente nell'uso di tutti i giorni.
Google Pixel 10a
Il Google Pixel 10a porta nella fascia media una fotocamera che molti smartphone ben più costosi farebbero fatica a eguagliare, abbinata a un software pulito e a una promessa di longevità — sette anni di aggiornamenti — che nel panorama Android non ha paragoni a questo prezzo.
Il design senza barra sporgente, i colori vivaci e una batteria da 5100 mAh con ricarica rapida completano un profilo complessivo convincente. Per chi si avvicina all'ecosistema Pixel per la prima volta, è un ingresso di qualità.
Il chip Tensor G4 non è competitivo nei benchmark rispetto alla concorrenza cinese di pari fascia, e alcune funzioni AI promettenti restano esclusive del mercato anglofono, Italia esclusa.
Il problema più concreto, però, è esterno al prodotto: il Pixel 10 — tecnicamente superiore — ha visto il suo prezzo scendere in modo significativo dopo il lancio, riducendo il vantaggio economico del 10a a cifre che in alcuni casi sono quasi simboliche. Chi possiede già un Pixel 9a, poi, troverà ben poco di nuovo da giustificare la spesa.
Il Google Pixel 10a è uno smartphone riuscito, che vale il suo prezzo e che offre un'esperienza d'uso di qualità superiore alla media della fascia media.
Se lo trovate a un prezzo sensibilmente inferiore a quello del Pixel 10, compratelo senza rimpianti. Se il divario è minimo, confrontate con attenzione: il design piatto e le colorazioni vivaci del 10a sono argomenti reali, così come la freschezza del lancio per chi ragiona in termini di longevità garantita.
Per chi non ha mai avuto un Pixel, questa è un'ottima occasione per capire perché chi li usa spesso non torna indietro.
