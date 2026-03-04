TOTALE PUNTI 8 Google Pixel 10a Il Google Pixel 10a è l'ultimo arrivato della gamma Pixel dedicata alla fascia media, e porta con sé alcune novità interessanti rispetto al modello precedente: display più luminoso, batteria ottimizzata, design completamente piatto sul retro e due funzioni fotografiche inedite per la serie — Camera Coach e Auto Best Take. Gira su Android 16 fin dal primo avvio e può contare su sette anni di aggiornamenti garantiti, un dato che nella fascia media non ha praticamente rivali. Il punto delicato non riguarda il prodotto in sé, che si difende bene, ma il contesto in cui si trova ad operare: il Pixel 10, modello superiore per specifiche e comparto fotografico, ha visto il suo prezzo scendere significativamente dopo il lancio. La scelta tra i due non è più così scontata, e vale la pena capire perché il 10a ha comunque le sue ragioni concrete.

PRO Fotocamera di ottimo livello

Sette anni di aggiornamenti

Design piatto, senza sporgenze

Batteria capiente

Colori originali CONTRO Processore con qualche debolezza

Pixel 10 ha prezzo simile

Quasi identico al Pixel 9a

Alcune funzioni AI non disponibili in Italia

Design e materiali VOTO: 8 La novità più evidente del Pixel 10a si nota tenendolo in mano: il retro è completamente piatto. La barra fotografica che nei modelli precedenti sporgeva dalla scocca è scomparsa, integrata nel profilo del dispositivo. Il risultato è uno smartphone che sta fermo sul tavolo, scivola in tasca senza impigliarsi e si impugna con maggiore naturalezza. Non è un cambiamento rivoluzionario, ma per chi usa il telefono tutto il giorno è una differenza che si sente. Il retro è in plastica composita opaca, con una finitura al tatto piacevole e una struttura in alluminio riciclato al 100%. Google ha fatto un lavoro serio sul fronte della sostenibilità: almeno il 36% del dispositivo è composto da materiali riciclati, inclusi cobalto, rame, oro e tungsteno, e la confezione è completamente priva di plastica. Sono dati certificati da verifiche indipendenti, non semplici dichiarazioni di marketing. Le dimensioni restano gestibili — 153,9 mm per 73 mm, con uno spessore di 9 mm e un peso di 183 grammi — e la certificazione IP68 garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Disponibile in quattro colorazioni: nero ossidiana, grigio nebbia, lavanda e rosso lampone. Le ultime due, in particolare, danno al telefono una personalità cromatica che il Pixel 10 standard non offre.

Display VOTO: 8 Il pannello è un pOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ (1080x2424 pixel) e una densità di 422 PPI. Il refresh rate si adatta automaticamente tra 60 e 120Hz a seconda del contenuto visualizzato, e la protezione è affidata al Corning Gorilla Glass 7i. Il valore che colpisce di più è la luminosità: 3000 nit di picco rendono lo schermo leggibile anche sotto il sole diretto, un requisito che non si dà per scontato nella fascia media. I colori sono fedeli alla realtà, senza quella tendenza alla sovra-saturazione tipica di molti display Android orientati all'impatto visivo immediato. Google ha aumentato la luminosità rispetto al Pixel 9a, e nell'uso quotidiano — soprattutto all'aperto — la differenza si percepisce. La fluidità è quella dei 120Hz durante la navigazione e lo scrolling, mentre in lettura o con contenuti statici il sistema riduce automaticamente il refresh per preservare la batteria. Non è la soluzione tecnicamente più avanzata disponibile sul mercato, ma funziona in modo affidabile e senza compromessi evidenti nell'esperienza d'uso.

Fotocamera e video VOTO: 9 Qui il Pixel 10a esprime il meglio di sé, e lo fa con un sistema a prima vista non particolarmente spettacolare sulla carta: sensore principale da 48 megapixel con apertura f/1.7 e un grandangolo da 13 megapixel con campo visivo di 120°. Super Res Zoom fino a 8x chiude la dotazione. Quello che i numeri non raccontano è il lavoro che avviene dopo lo scatto. Google ha costruito negli anni un sistema di elaborazione computazionale che rimane difficile da eguagliare nella fascia media: le foto in piena luce sono pulite e naturali, ma è al buio che la differenza diventa evidente. Night Sight produce immagini con una gestione del rumore e una fedeltà cromatica che sembrano impossibili per un sensore di queste dimensioni. Non è post-produzione aggressiva — è algoritmica applicata con intelligenza. Per la prima volta su un modello della serie A arrivano Camera Coach e Auto Best Take. La prima usa i modelli Gemini per analizzare l'inquadratura in tempo reale e suggerire miglioramenti prima dello scatto; la seconda cattura una sequenza automatica e seleziona il fotogramma migliore — o compone la foto dove ogni soggetto è al meglio, eliminando il problema di chi sbatte gli occhi nelle foto di gruppo. Add Me completa il pacchetto, permettendo al fotografo di inserirsi nella foto di gruppo in un secondo momento. Funzioni concrete, non trovate di marketing.

Prestazioni e software VOTO: 7 Sotto la scocca c'è il chip Tensor G4 con 8GB di RAM e il coprocessore di sicurezza Titan M2 — lo stesso binomio del Pixel 9. Nei benchmark puri, il Tensor G4 non brilla: diversi smartphone della concorrenza cinese, anche a prezzi inferiori, mostrano numeri superiori. Chi cerca le classifiche Geekbench più alte deve guardare altrove. Nell'uso quotidiano, però, il telefono è fluido, reattivo e non scalda in modo preoccupante. Il punto di forza del Tensor G4 non è la potenza bruta ma l'ottimizzazione per i modelli AI di Google: Gemini, la trascrizione in tempo reale, la traduzione live e Camera Coach funzionano con una fluidità che chip generici di pari potenza faticano a replicare. Il software è Android 16 con Material 3 Expressive, e l'esperienza è quella che i Pixel offrono da anni: interfaccia pulita, senza livelli aggiuntivi, con notifiche ben gestite e un sistema di aggiornamenti che garantisce sette anni di supporto. Vale la pena ricordare una nota critica: alcune funzioni di Call Assist come Hold for Me, Wait Time e Direct My Call non sono disponibili in Italia, restando appannaggio dei mercati anglofoni. Una limitazione che Google non risolve con questo modello.

Autonomia e ricarica VOTO: 8 La batteria da 5100 mAh è una delle più generose della fascia media, e i risultati nell'uso reale lo confermano. Con un utilizzo misto — navigazione, fotografia, social, qualche sessione di streaming — si arriva alla sera con margine. Google dichiara oltre 30 ore di autonomia standard e fino a 120 ore con la modalità di risparmio estremo attiva, numeri che nella pratica si traducono in un dispositivo su cui si può fare affidamento. La ricarica rapida porta la batteria al 50% in circa 30 minuti con un caricatore da 45W USB-C PPS. Attenzione: il caricatore non è incluso nella confezione, solo il cavo USB-C. Chi non dispone già di un alimentatore compatibile dovrà acquistarlo separatamente. La ricarica wireless Qi è supportata fino a 10W. Il miglioramento rispetto al Pixel 9a è reale e proviene principalmente da ottimizzazioni software che hanno reso il Tensor G4 più efficiente. È uno di quei progressi che non si leggono nelle specifiche ma si sentono concretamente nell'uso di tutti i giorni.