Il Google Pixel 10 da 256 GB è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto con un prezzo davvero super diventando un best buy assoluto

Google

In sintesi

Offerta Amazon: il Google Pixel 10 (12/256 GB) è in promozione a 699 €; gli utenti Prime Student possono ottenere uno sconto extra di 50 €, acquistandolo quindi a 649 €. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e l’offerta è valida per un periodo limitato.

Caratteristiche principali: display OLED da 6,3" Full HD+ a 120 Hz, chip Google Tensor G5 (3 nm), 12 GB di RAM, batteria da 4.970 mAh con ricarica rapida 30 W e wireless 15 W, tripla fotocamera posteriore (48 + 13 + 10,8 MP), IP68, Dual SIM con eSIM e Android 16 con 7 major update garantiti fino ad Android 23.

Il Google Pixel 10 diventa sempre più interessante: con la promo in corso su Amazon, infatti, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo ridotto di 699 euro, scegliendo la variante da 256 GB di storage. Per gli utenti Prime Student (servizio disponibile in prova gratuita) è possibile ottenere uno sconto extra di 50 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica del Google Pixel 10

La scheda tecnica del Google Pixel 10 comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G5 (realizzato con processo produttivo a 3 nm) che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0 (c’è anche una versione da 128 GB ma attualmente viene proposta allo stesso prezzo di quella da 256 GB).

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.970 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W e alla ricarica wireless da 15 W. Il comparto fotografico comprende una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un teleobiettivo da 10,8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 10.5 Megapixel. Lo smartphone è Dual SIM (con la possibilità di usare una eSIM) ed è certificato IP68.

Il sistema operativo è Android 16 con ben 7 major update garantiti e, quindi, con aggiornamenti che arriveranno fino ad Android 23. Il Google Pixel 10 rappresenta oggi un’opzione molto interessante per chi è alla ricerca di un modello compatto, in grado di abbinare buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni, un’ottima autonomia e un comparto fotografico eccellente. Considerando l’offerta in corso e il supporto software garantito, il Pixel 10 diventa per tanti un vero e proprio best buy.

Google Pixel 10, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 10 da 256 GB con un prezzo ridotto a 699 euro. Il prezzo si riduce a 649 euro per gli utenti Prime Student. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

