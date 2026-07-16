Google Pixel 10 Pro, maxi risparmio e il prezzo crolla al minimo storico

Il Google Pixel 10 Pro è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare 400 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

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Sei alla ricerca del miglior smartphone top di gamma per rapporto qualità-prezzo? Questa è l’offerta che fa per e non riguarda né un iPhone né un Galaxy, bensì il Google Pixel 10 Pro, telefono di fascia altissima dell’azienda di Mountain View. Smartphone che da oggi troviamo con una promo incredibile: oltre allo sconto fisso del 33% puoi aggiungere anche un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro, per un risparmio totale che supera i 400 euro. Non finisce qui: puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone è quanto di meglio puoi trovare oggi sul mercato: schermo compatto e super fluido, ottimo processore pensato per l’AI, tripla fotocamera posteriore professionale e una batteria che dura per più di 24 ore. Cosa cerchi di più?

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Google Pixel 10 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta che non si vedeva da tantissimo tempo su Amazon. Da oggi il Google Pixel 10 Pro è disponibile al minimo storico con un doppio sconto che fa crollare il prezzo: oltre a quello fisso del 33%, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 50 euro. Il prezzo finale è di 689 euro con uno sconto totale che si avvicina al 38%, mentre il risparmio su quello di listino è di ben 410 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 137,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti arriva a casa.

Google Pixel 10 Pro: le caratteristiche tecniche

L’intelligenza artificiale a portata di click. Il Google Pixel 10 Pro è uno dei telefoni più intelligenti presenti sul mercato grazie all’integrazione totale con gli strumenti AI di Google. Dall’editing fotografico, alla scrittura di messaggi fino alla creazione di documenti, il Google Pixel 10 Pro può aiutarti in ogni momento della giornata.

Gran parte del merito è del processore Tensor G5 sviluppato da Google e pensato appositamente per l’intelligenza artificiale. Le prestazioni sono fulminee e il multitasking estremo non è certo un problema. Ottimo anche lo schermo: display OLED Super Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità raggiunge un picco di 3300 nit. Le dimensioni lo rendono anche uno dei più compatti sul mercato e lo puoi utilizzare tranquillamente con una sola mano.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone, e non solo per l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel con funzione macro e un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico 5x. Ottima anche la fotocamera anteriore da 42 megapixel con messa a fuoco automatica.

Chiudiamo con la batteria da 4870 mAh che assicura un’autonomia fino a 24 ore e supporta anche la ricarica rapida per avere il 100% di carica in poco più di mezzora.

Ecco 5 altri smartphone in offerta oggi.

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