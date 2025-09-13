Recensione Google Pixel 10 Pro, un ottimo smartphone con qualche compromesso
Il flagship Google eccelle in fotocamera e software, ma alcune funzionalità premium non arrivano nel nostro mercato
La recensione di Pixel 10 Pro è un esercizio complesso, perché la valutazione di questo smartphone, che ci piace molto nel complesso, porta con sé un sacco di precisazioni e di distinguo, che sono necessari per presentare adeguatamente l’ultima proposta di Google a chi deve scegliere cosa comprare.
Sgombriamo subito il campo da equivoci: Google Pixel 10 Pro ci piace molto, ma se prendiamo in considerazione il prezzo di vendita di 1099 €, non possiamo ignorare i molteplici compromessi che un utente deve accettare quando decide di acquistarlo. Per capirci: ad una cifra inferiore oggi si compra facilmente online Galaxy S25 Ultra, che presenta una scheda tecnica molto più completa e prestazioni decisamente più elevate.
La vera domanda che ci siamo posti durante il nostro periodo di prova è perché Google abbia deciso di fare scelte curiose, come l’adozione di un taglio di memoria ormai obsoleto da 128 gb, con uno standard tecnologico arretrato, ovvero UFS 3.1. Probabilmente il 90% degli utenti non si accorgerà dei dettagli a cui facciamo riferimento, ma per un’analisi completa del dispositivo sono particolari di cui tenere conto.
Ci sono però dei punti di forza straordinari di Pixel 10 Pro, che ci fanno completamente dimenticare i suoi aspetti un po’ bizzarri: la fotocamera è semplicemente eccezionale, grazie ad uno strumento basato su intelligenza artificiale che guida l’utente nello scatto delle foto. La batteria sembra inesauribile: in alcune giornate abbiamo sfruttato questo smartphone in modo quasi maniacale ma non siamo riusciti ad azzerare la carica. Siamo arrivati a sera con un’autonomia disponibile superiore al 20%.
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio argento, 128GB
Google Pixel 10 Pro
Il Google Pixel 10 Pro arriva sul mercato italiano al prezzo di 1099€ nella versione base da 128GB, posizionandosi direttamente contro iPhone 16 Pro e Samsung Galaxy S25. La proposta di Google si distingue per una promessa allettante: trasformare lo smartphone in un tutor fotografico personale attraverso il Camera Coach basato su intelligenza artificiale Gemini.
Il nuovo processore Tensor G5, realizzato con processo a 3nm, porta miglioramenti significativi nell'efficienza energetica e nelle capacità AI, garantendo un'autonomia dichiarata superiore alle 30 ore.
- Software intelligente fotocamera
- Display luminoso e ben definito
- Autonomia vicina alle 30 ore
- Qualità fotografica top
- Alcune funzioni AI non disponibili in Italia
- Dimensione memoria versione base
- Tipo di memoria usata
- Design identico al precedente
Chi sperava in una rivoluzione estetica, il Pixel 10 Pro resterà deluso. Google ha scelto la strada della continuità, mantenendo forme, dimensioni e linee praticamente identiche al Pixel 9 Pro. L'iconica barra della fotocamera rimane invariata, così come il layout generale dei controlli e delle porte. Le cover dell'anno scorso sono perfettamente compatibili, segno tangibile di quanto poco sia cambiato dal punto di vista fisico.
I materiali rimangono di primissima qualità: alluminio di grado aerospaziale per il telaio e vetro Gorilla Glass Victus 2 sia frontalmente che posteriormente. La finitura sul retro è elegante e pratica, riducendo parzialmente le impronte digitali, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere. La costruzione generale trasmette quella sensazione di solidità premium che caratterizza i flagship Google, ma manca il "wow factor" che ci si aspetta da un rinnovo annuale.
Le dimensioni compatte di 152,8 x 72,0 x 8,6 mm per 207 grammi nascondono un problema ergonomico non trascurabile. Il peso risulta eccessivo per uno smartphone da 6,3 pollici, e durante utilizzi prolungati la mano inizia a risentirne. Questo è particolarmente evidente durante sessioni fotografiche intensive, quando il telefono viene maneggiato frequentemente per inquadrature diverse.
La scelta cromatica si arricchisce con le nuove colorazioni Moonstone e Jade che si aggiungono ai classici Obsidian e Porcelain. Il Jade, in particolare, rappresenta una ventata di freschezza in un panorama dominato dalle solite varianti nero-bianco-blu, ma non basta a nascondere l'assenza di innovazione strutturale.
Il pannello Super Actua LTPO da 6,3 pollici rappresenta uno dei migliori mai montati su smartphone, e qui Google non ha badato a spese. La luminosità di picco di 3300 nit trasforma l'utilizzo all'aperto: che siate in spiaggia sotto il sole estivo o in montagna con la neve riflettente, la leggibilità rimane sempre perfetta. La risoluzione 1280 x 2856 pixel garantisce una densità di 495 PPI che rende testi e immagini cristallini, mentre la tecnologia LTPO permette un refresh rate variabile da 1 a 120Hz che si adatta intelligentemente ai contenuti.
Durante la navigazione web o lo scrolling sui social media, la fluidità è impeccabile e priva di stuttering, mentre durante la lettura o la visualizzazione di contenuti statici, il sistema riduce automaticamente il refresh rate per ottimizzare i consumi energetici. La calibrazione cromatica risulta naturale e bilanciata, evitando quelle saturazioni eccessive che caratterizzano alcuni display Samsung, mentre il rapporto di contrasto superiore a 2.000.000:1 garantisce neri profondi e bianchi brillanti che rendono la visione di contenuti HDR un'esperienza coinvolgente.
La gestione termica durante utilizzi intensivi rimane eccellente, senza surriscaldamenti eccessivi nemmeno durante lunghe sessioni di gaming o streaming video in 4K. L'audio stereo, seppur non rivoluzionario, supporta adeguatamente l'esperienza multimediale con un bilanciamento convincente tra frequenze acute e mediane.
Il nuovo processore Tensor G5 rappresenta l'upgrade più significativo mai realizzato da Google nel campo dei chip personalizzati, ma le prestazioni pure non sono il suo punto di forza principale. Realizzato con processo produttivo a 3nm da TSMC, integra una TPU fino al 60% più potente e una CPU mediamente il 34% più veloce rispetto al G4, ma nei benchmark sintetici viene surclassato da Snapdragon 8 Elite e chip Apple A18 Pro.
L'esperienza d'uso quotidiana racconta però una storia diversa. La fluidità dell'interfaccia è totale, il multitasking con 16GB di RAM procede senza intoppi, e le applicazioni si aprono con tempi di caricamento rapidi. Il vero valore del Tensor G5 emerge nell'elaborazione AI on-device: funzioni come Magic Cue analizzano i contenuti delle app per offrire suggerimenti contestuali intelligenti, mentre l'integrazione del modello Gemini Nano permette operazioni che altri smartphone devono delegare al cloud.
Quello che lascia davvero perplessi è la scelta di realizzare una versione con soli 128GB di storage UFS 3.1, standard oggi discutibile anche su prodotti da poche centinaia di euro. Quando si chiede una cifra importante come 1099€, ci si rivolge a utenti consapevoli e competenti che notano immediatamente queste contraddizioni. Google può contare su un software eccellente e un design distintivo, ma se vuole competere nel gruppo ristretto dei campioni deve eliminare questi compromessi evidenti.
Per il gaming, il Pixel 10 Pro si difende discretamente ma senza eccellere. Titoli come Call of Duty Mobile o Genshin Impact girano fluidi con impostazioni elevate, ma la gestione termica può causare throttling durante sessioni particolarmente intensive. La stabilità software rimane comunque un punto di forza, con crash o blocchi praticamente inesistenti durante l'utilizzo quotidiano.
Il comparto fotografico del Pixel 10 Pro rappresenta la vera ragione d'essere di questo smartphone, e qui Google ha centrato l'obiettivo in pieno. Il sistema a tripla fotocamera posteriore non si limita a scattare foto eccellenti, ma trasforma l'intero processo in un'esperienza educativa attraverso il Camera Coach. Questa funzione, basata sui modelli Gemini, analizza la scena in tempo reale mentre inquadri e fornisce suggerimenti specifici per migliorare composizione, illuminazione e angolazione. Non parliamo di consigli generici come "avvicinati al soggetto", ma di indicazioni precise e contestuali che educano realmente l'utente alle tecniche fotografiche.
Il sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica migliorata produce immagini di qualità straordinaria, con una gestione del colore naturale che evita le saturazioni eccessive tipiche di alcuni competitor. L'ultrawide da 48MP mantiene qualità elevata anche ai bordi dell'inquadratura, mentre il teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x offre versatilità eccellente. Il Pro Res Zoom fino a 10x sfrutta tecnologie di diffusione generativa per recuperare dettagli che normalmente andrebbero persi, anche se agli ingrandimenti estremi serve un treppiede per risultati davvero utilizzabili.
La fotocamera frontale da 42MP con campo visivo ultrawide da 103° permette selfie di gruppo senza sacrificare la qualità, mentre le modalità video 8K con Video Boost portano la registrazione smartphone a livelli quasi professionali. L'elaborazione AI integrata nel nuovo ISP del Tensor G5 raggiunge livelli di sofisticazione inediti, rendendo ogni scatto un'esperienza appagante indipendentemente dal livello di competenza dell'utente.
Android 16 con Material 3 Expressive rappresenta una delle interfacce più raffinate mai viste su smartphone Android. Le animazioni sono fluide e springy, la personalizzazione raggiunge livelli di profondità impressionanti, e l'integrazione con i servizi Google risulta naturale e immediata. La promessa di 7 anni di aggiornamenti garantisce una longevità software raramente vista in ambito Android, rendendo l'investimento più sostenibile nel lungo periodo.
Le funzioni AI integrate dimostrano concretamente l'utilità dell'elaborazione on-device. Magic Cue, ad esempio, sa riconoscere quando stai chiamando una compagnia aerea e visualizza automaticamente i dettagli del volo estratti dalle email, o suggerisce le foto giuste quando un amico le chiede in chat. Sono piccole comodità che, una volta provate, diventano difficili da abbandonare.
Il problema è che molte delle funzionalità più innovative presentate da Google rimangono confinate al mercato anglosassone. Funzioni come la gestione automatica delle chiamate in attesa, le prenotazioni automatiche tramite AI, o la traduzione vocale in tempo reale durante le chiamate non sono disponibili al lancio in Europa. Google non fornisce tempistiche certe sull'arrivo di queste funzioni nel nostro mercato, riducendo significativamente il valore percepito delle promesse AI rispetto a quanto pubblicizzato nelle presentazioni internazionali.
La gestione delle notifiche è intelligente e non invasiva, il multitasking procede senza intoppi, e la stabilità generale del sistema risulta esemplare. L'interfaccia utente, pur rimanendo un passo indietro rispetto alla raffinatezza di iOS o OneUI di Samsung, offre un'esperienza pulita e coerente che molti utenti apprezzano per la sua semplicità ed efficacia.
Con una batteria da 4870mAh, il Pixel 10 Pro supera brillantemente la prova dell'autonomia quotidiana, raggiungendo costantemente le 30+ ore di utilizzo dichiarate da Google. La gestione energetica del Tensor G5 è visibilmente migliorata rispetto alle generazioni precedenti: anche durante sessioni fotografiche intensive, tradizionalmente molto dispendiose per la batteria, i consumi rimangono sotto controllo. La modalità Extreme Battery Saver può estendere l'autonomia fino a 100 ore, limitando ovviamente le funzionalità disponibili ma garantendo comunicazioni essenziali per giorni.
Durante i test di utilizzo misto che includevano navigazione web, social media, fotografia, streaming video e chiamate, il telefono ha dimostrato una gestione intelligente dei consumi, adattando le prestazioni del processore e del display alle necessità effettive. Anche l'utilizzo della fotocamera, che sui Pixel precedenti causava cali drastici dell'autonomia, ora ha un impatto più contenuto grazie alle ottimizzazioni del nuovo ISP.
Ciò che preoccupa è la scelta di Google di introdurre un sistema software che dopo soli 200 cicli di ricarica inizia a ridurre la capacità massima per preservare l'integrità della batteria. Altri produttori garantiscono l'80% di capacità dopo circa 2000 cicli, corrispondenti a 5 anni di utilizzo normale. Questa decisione appare in contraddizione con la promessa di 7 anni di aggiornamenti software, sollevando interrogativi sulla longevità effettiva del dispositivo.
La ricarica cablata fino a 30W permette di raggiungere il 55% in circa 30 minuti, prestazione nella media per gli standard attuali ma non eccezionale. Più interessante la novità Pixelsnap: la ricarica wireless Qi2 fino a 25W con aggancio magnetico apre possibilità interessanti per accessori e supporti, funzionando anche con le cover ufficiali Google per garantire un aggancio sicuro e una ricarica efficiente.
Arriviamo al punto più dolente: 1099€ per la versione base da 128GB rappresentano una cifra difficile da giustificare considerando i compromessi evidenti. Il mercato offre alternative convincenti a prezzi inferiori, e Google fatica a spiegare il premium richiesto quando competitor come Samsung Galaxy S25, OnePlus 13 o iPhone 16 Pro offrono specifiche superiori a prezzi simili o addirittura inferiori.
La strategia di Google appare un po' confusa: da un lato si rivolge a una nicchia di appassionati disposti a pagare per l'esperienza software pura e le funzionalità AI esclusive, dall'altro introduce compromessi come lo storage limitato e le prestazioni benchmark inferiori che proprio quella nicchia esperta nota immediatamente. Il risultato è un prodotto che rischia di non soddisfare completamente nessuna delle due categorie di utenti.
Le limitazioni geografiche delle funzioni AI aggravano ulteriormente la situazione. Quando molte delle innovazioni più pubblicizzate non sono disponibili nel nostro mercato, diventa difficile giustificare il premium rispetto a smartphone che offrono un'esperienza completa fin dal primo giorno. Google deve decidere se vuole essere un player di nicchia o competere seriamente nel mainstream, perché la strategia attuale rischia di posizionare il Pixel in un limbo commerciale pericoloso.
A noi il dispositivo piace, ma siamo perfettamente consapevoli che rappresenti una proposta un po' contraddittoria per diverse categorie di utenti. A volte la sensazione è che google non voglia spingere veramente sul fronte degli smartphone, forse per non infastidire i propri partner commerciali che investono nella scelta del software Android: se Google risolvesse queste ambiguità avrebbe probabilmente uno dei migliori smartphone del mercato, se non il migliori in assoluto.
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio argento, 128GB
Il Google Pixel 10 Pro conferma le qualità che hanno reso la serie Pixel apprezzata dagli appassionati: software raffinato, fotocamera eccellente, e innovazioni AI concrete. Il Camera Coach rappresenta un'idea brillante che altri produttori imiteranno sicuramente, mentre l'autonomia finalmente convincente risolve uno dei problemi storici della serie.
Però, i compromessi evidenti pesano significativamente sul giudizio complessivo. Google ha tutti gli ingredienti per creare uno smartphone eccezionale, ma le scelte commerciali contraddittorie ne limitano il potenziale. Il prezzo elevato combinato con storage inadeguato, design invariato e funzionalità AI geograficamente limitate crea un prodotto che soddisfa solo parzialmente le aspettative di un flagship moderno.
Il Pixel 10 Pro rimane una scelta valida per chi apprezza visceralmente l'ecosistema Google e non bada al prezzo, ma per tutti gli altri esistono alternative più equilibrate e convincenti. Google deve risolvere queste contraddizioni se vuole davvero competere nel segmento premium internazionale.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.