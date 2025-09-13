Conduttore radiofonico, blogger e scrittore. Da anni impegnato nella divulgazione della cultura digitale, è fondatore e Chief editor di MisterGadget.Tech

La recensione di Pixel 10 Pro è un esercizio complesso, perché la valutazione di questo smartphone, che ci piace molto nel complesso, porta con sé un sacco di precisazioni e di distinguo, che sono necessari per presentare adeguatamente l’ultima proposta di Google a chi deve scegliere cosa comprare.

Sgombriamo subito il campo da equivoci: Google Pixel 10 Pro ci piace molto, ma se prendiamo in considerazione il prezzo di vendita di 1099 €, non possiamo ignorare i molteplici compromessi che un utente deve accettare quando decide di acquistarlo. Per capirci: ad una cifra inferiore oggi si compra facilmente online Galaxy S25 Ultra, che presenta una scheda tecnica molto più completa e prestazioni decisamente più elevate.

La vera domanda che ci siamo posti durante il nostro periodo di prova è perché Google abbia deciso di fare scelte curiose, come l’adozione di un taglio di memoria ormai obsoleto da 128 gb, con uno standard tecnologico arretrato, ovvero UFS 3.1. Probabilmente il 90% degli utenti non si accorgerà dei dettagli a cui facciamo riferimento, ma per un’analisi completa del dispositivo sono particolari di cui tenere conto.

Ci sono però dei punti di forza straordinari di Pixel 10 Pro, che ci fanno completamente dimenticare i suoi aspetti un po’ bizzarri: la fotocamera è semplicemente eccezionale, grazie ad uno strumento basato su intelligenza artificiale che guida l’utente nello scatto delle foto. La batteria sembra inesauribile: in alcune giornate abbiamo sfruttato questo smartphone in modo quasi maniacale ma non siamo riusciti ad azzerare la carica. Siamo arrivati a sera con un’autonomia disponibile superiore al 20%.