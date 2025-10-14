Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Molti utenti stanno riscontrando dei malfunzionamenti nei loro Google Pixel 10 e Pixel 10 Pro dopo l’installazione dell’aggiornamento di ottobre. Che succede

Dopo l’aggiornamento Android di ottobre segnalati gravi problemi di stabilità del sistema dei Google Pixel 10 Pro e Pro XL.

Il problema, che rende i dispositivi quasi inutilizzabili e che la community ipotizza possa essere legato a Google Play Services.

Il lancio dei nuovi Google Pixel 10, avvenuto insieme al debutto ufficiale di Android 16, è stato accolto con grande entusiasmo dalla community di appassionati che hanno potuto mettere le mani su uno smartphone top di gamma con a bordo il meglio della tecnologia dell’azienda di Mountain View.

Tuttavia, a pochi giorni dall’arrivo dell’aggiornamento di ottobre, in rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di crash improvvisi delle app e altri problemi di stabilità del sistema riscontrati soprattutto su Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL.

Che problemi hanno i Google Pixel 10 Pro e Pro XL

Negli ultimi giorni gli utenti hanno condiviso su Reddit e su diversi forum di supporto tecnico la propria esperienza con l’ultimo aggiornamento di Android che, dopo l’installazione, ha portato a blocchi improvvisi delle applicazioni accompagnati dal messaggio “Questa app ha smesso di rispondere”.

A differenza di problemi minori del passato, il bug non sembra limitato a una singola categoria di app e i crash colpiscono indistintamente tutti i software presenti sullo smartphone, dalle piattaforme di messaggistica, ai social network, passando per gli strumenti di produttività e interessando, addirittura, alcune app di sistema.

Da quello che sappiamo il riavvio del dispositivo non risolve la situazione, così come non sembrano funzionare nemmeno la cancellazione della cache, dei dati delle app e tutte le altre operazioni che, in genere, risolvono gli errori temporanei.

Inoltre, anche quando le app tornano a funzionare, lo fanno solo per pochi minuti prima di bloccarsi nuovamente, rendendo i dispositivi praticamente inutilizzabili.

Al momento, Google non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiali, ma le prime analisi della community suggeriscono che il problema possa essere legato a Google Play Services, il componente software che gestisce gran parte delle funzionalità di base di Android, come sincronizzazione, notifiche push e accesso ai servizi Google.

Come risolvere il problema dei Pixel 10

Alcuni utenti hanno individuato una soluzione temporanea: effettuare un downgrade alle versioni precedenti di Play Services e del Google Play Store, un’operazione che, in certi casi, ha ridotto la frequenza dei crash, anche se richiede passaggi tecnici complessi che, sicuramente, non sono alla portata di tutti.

Un’altra possibile soluzione, riportata da alcuni utenti esperti, consiste nel disinstallare manualmente l’ultimo aggiornamento di Play Services, eliminare i dati associati e aggiornare nuovamente dopo il riavvio del dispositivo. Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di una procedura potenzialmente instabile che, anche stavolta, potrebbe non essere l’ideale per gli utenti meno esperti.

Al momento, dunque, l’unica cosa da fare è attendere il rilascio di una patch correttiva da parte di Google, anche se per ora il colosso di Mountain View non si è ancora espresso sul problema. È probabile, comunque, che l’azienda stia già lavorando per risolvere il disservizio, per questo un fix del bug è atteso già per io prossimi giorni tramite Google Play System Update o con un nuovo aggiornamento di sicurezza mensile.