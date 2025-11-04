Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un top di gamma compatto

Google

In sintesi

Super offerta su Amazon: il Google Pixel 10 Pro è disponibile al prezzo minimo storico, con la versione da 128 GB a 854 euro e quella da 256 GB a 949 euro. Entrambe sono vendute e spedite da Amazon, con possibilità di pagamento in 5 rate mensili (promo valida solo per alcune colorazioni).

Scheda tecnica di alto livello: display LTPO OLED da 6,3" (120 Hz), chip Google Tensor G5 a 3 nm, 16 GB di RAM, fotocamera tripla da 50 + 48 + 48 MP, batteria 4.870 mAh con ricarica wireless, Android 16 e 7 major update garantiti.

Il Google Pixel 10 Pro è protagonista di una super promo su Amazon. Per un periodo di tempo limitato, infatti, lo smartphone di Google è ora acquistabile in sconto a 854 euro, scegliendo la versione da 128 GB, oppure a 949 euro, puntando sulla variante da 256 GB. Entrambe le versioni sono vendute e spedite direttamente da Amazon e sono ora al nuovo prezzo minimo storico.

Da segnalare che l’acquisto è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata. Lo sconto citato non è valido per tutte le colorazioni e solo alcune varianti cromatiche del Google Pixel 10 Pro possono essere acquistate all’importo indicato.

Google Pixel 10 Pro, la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 10 Pro comprende un display LTPO OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 3300 nits.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G5, realizzato con processo produttivo a 3 nm e affiancato da 16 GB di memoria RAM. Le versioni in offerta dello smartphone includono 128 GB di storage UFS 3.1 oppure 256 GB di storage UFS 4.0.

Lo smartphone include una batteria da 4.870 mAh, con supporto anche alla ricarica wireless. Da segnalare una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo periscopico di 48 Megapixel. C’è anche un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 42 Megapixel.

Il Google Pixel 10 Pro può contare sul supporto alla connettività Dual SIM (con la seconda SIM utilizzabile come eSIM) e sulla certificazione IP68. Il sistema operativo è Android 16 con ben 7 major update garantiti e con aggiornamenti mensili rilasciati da Google.

Google Pixel 10 Pro: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 10 Pro con un prezzo ridotto a:

854 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 949 euro per la versione da 256 GB

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto.

