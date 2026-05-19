Google Pixel 10 Pro, lo smartphone top crolla di prezzo: sconto mai visto prima

Lo smartphone premium di Google è disponibile in promo con uno sconto di ben 400 euro al prezzo più basso di sempre. Tripla fotocamera posteriore e prestazioni fulminee.

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Uno smartphone che viene direttamente dal futuro e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Google Pixel 10 Pro, telefono premium dell’azienda di Mountain View e che è protagonista di una delle migliori offerte del giorno. Infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto del 36% che fa risparmiare ben 400 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: le condizioni d’acquisto sono impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori sul mercato. Oltre a un display super luminoso, è dotato del nuovo processore Tensor G5 progettato appositamente per le funzioni AI di Google e di una tripla fotocamera posteriore che non ha nulla da invidiare a quella dei concorrenti più diretti. Un telefono premium che oggi trovi a un prezzo speciale.

Google Pixel 10 Pro

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Google Pixel 10 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Google Pixel 10 Pro è disponibile in promo su Amazon a un prezzo di 699 euro, con uno sconto del 36% su quello di listino. Per capire la bontà di questa promo basta citare un dato: il risparmio netto è di ben 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 139,80 euro al mese.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa in un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i soliti quattordici giorni di tempo assicurati dal sito di e-commerce. La promo può terminare da un momento all’altro: non lasciartela sfuggire.

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone troppo spesso sottovalutato quando si valuta l’acquisto di un nuovo modello top di gamma. Parliamo del Google Pixel 10 Pro, telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di una scheda tecnica molto interessante.

Google ha optato per le migliori componenti sul mercato, a partire da un display OLED Super Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD. Ottima anche la luminosità che tocca un picco di 3300 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Uno dei punti forti dello smartphone è il nuovo processore Tensor G5 sviluppato e progettato appositamente da Google per i suoi servizi AI. Un processore che oltre ad assicurare prestazioni elevatissime, ti permette di avere l’intelligenza artificiale sempre a portata di mano e pronta a supportati nella vita di tutti i giorni.

Anche il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera di livello professionale. Oltre a un sensore principale da 50 megapixel, hai a disposizione anche un sensore ultragrandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo sempre da 48 megapixel con zoom che può arrivare fino a 100x grazie all’AI. Per i selfie puoi fare affidamento sulla fotocamera frontale da 42 megapixel. L’intelligenza artificiale è un alleato fondamentale anche nella fase di editing, con tanti strumenti e funzioni che rendono ogni tuo scatto come quello di un fotografo professionista.

Non manca nemmeno una batteria capiente che dura per tutto il giorno e si ricarica abbastanza velocemente. Un telefono completo e da oggi a un prezzo speciale.

Google Pixel 10 Pro