Google Pixel 10, prezzo in picchiata: doppio sconto e minimo storico

Questa è una delle classiche offerte che devi cogliere al volo perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Parliamo della promo disponibile per il Google Pixel 10, ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Da oggi è disponibile con uno sconto fisso del 36% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Lo sconto totale sfiora il 50% e approfitti di un’occasione shock. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non esageriamo nel dire che si tratta di una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi su Amazon.

Il Google Pixel 10 è un telefono che si posiziona nella fascia dei top di gamma, e non potrebbe essere altrimenti. Ha tutto quello che cerchi in uno smartphone top: schermo super fluido con una luminosità elevata, processore di ultima generazione Tensor G5 che supporta le funzioni avanzate AI di Google e una tripla fotocamera posteriore che assicura foto straordinarie in ogni situazione. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

Google Pixel 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta potrebbe durare anche pochissime ore e per questo motivo non devi fartela scappare. Da oggi il Google Pixel 10 è disponibile con un doppio sconto incredibile: oltre a quello fisso del 36%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. Il prezzo finale è di 477 euro, con un risparmio netto che di oltre 400 euro e uno sconto del 47%. Per un telefono top di gamma uscito sul mercato da pochissimi mesi si tratta di un’occasione shock. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre 14 giorni di tempo.

Google Pixel 10: le caratteristiche tecniche

Con il Google Pixel 10 l’azienda di Mountain View fa un deciso salto in avanti nel mondo mobile, andando a integrare profondamente l’intelligenza artificiale all’interno dei suoi smartphone di punta. Il merito è sia dell’evoluzione di Gemini, il nuovo assistente personale di Google, sia delle ottime componenti tecniche.

Nell’analisi dello smartphone partiamo dal display Actua da 6,3 pollici, caratterizzato da una luminosità di picco elevatissima che garantisce una visione perfetta anche sotto la luce diretta del sole e un refresh rate adattivo per una fluidità costante. La robustezza è garantita dall’utilizzo di materiali riciclati premium e dalla certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo processore Google Tensor G5, il chip più potente mai realizzato per la linea Pixel, che garantisce prestazioni fluide, una gestione termica ottimizzata e un’efficienza energetica superiore. Grazie a questa potenza, il Pixel 10 non si limita a eseguire applicazioni, ma le trasforma grazie a Gemini, l’assistente IA integrato che ti permette di scrivere testi, riassumere email e organizzare la tua giornata con una naturalezza senza precedenti, diventando un vero e proprio collaboratore personale sempre a portata di mano. Invece, il chip di sicurezza Titan M2 protegge i tuoi dati sensibili da ogni minaccia.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico. Per la prima volta su questo dispositivo, troviamo nella parte posteriore una configurazione con tripla camera composta da un sensore principale da 48 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel con campo visivo di 120°, e un teleobiettivo da 10,8 megapixel con zoom ottico 5x e stabilizzazione ottica dell’immagine. Il sistema fotografico è completato da una fotocamera frontale da 10,5 MP dotata di autofocus per selfie sempre nitidi. Le funzioni AI come Aggiungimi e Editor Magico ti permettono di perfezionare ogni scatto, spostando soggetti o modificando lo sfondo con un semplice tocco. Con

La batteria adattiva del Pixel 10 è progettata per durare oltre 24 ore, imparando dalle tue abitudini per risparmiare energia sulle app che usi meno e supportando la ricarica rapida per non lasciarti mai a piedi. Google conferma inoltre il suo impegno per il futuro garantendo ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, delle patch di sicurezza e dei Pixel Feature Drop, assicurando una lunga vita allo smartphone.

