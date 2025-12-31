Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il Google Pixel 10 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare per chi cerca un modello completo e con un ottimo comparto tecnico

Google Pixel 10 combina dimensioni compatte, scheda tecnica di alto livello e supporto software di lungo periodo, risultando una scelta equilibrata nella fascia medio-alta.

Offerta Amazon: prezzo scontato a 599 euro (128 GB) o 698 euro (256 GB), con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.

Il Google Pixel 10 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Il modello unisce dimensioni compatte a una scheda tecnica di ottimo livello e rappresenta la soluzione giusta per poter contare su un dispositivo di qualità con un prezzo non troppo elevato e un supporto software valido nel lungo periodo.

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 10 con un prezzo ridotto a 599 euro per la versione da 128 GB e a 698 euro per quella da 256 GB. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare, aggiungendola al carrello. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.

Google Pixel 10: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Google Pixel 10 comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC Google Tensor G5, realizzato a 3 nm e in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone può contare anche su 12 GB di memoria RAM e su 128/256 GB di storage interno.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, sensore teleobiettivo da 10,8 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 10,5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 16 con 7 major update. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare una eSIM, e della certificazione IP68.

Google Pixel 10: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 10 con un prezzo ridotto a:

599 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 698 euro per la versione da 256 GB

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere al carrello la versione desiderata dello smartphone. Lo sconto disponibile sullo smartphone di Google resterà attivo solo per un breve periodo.

