Google Pixel 10 in offerta su Amazon: a questo prezzo è un vero best buy
Il Google Pixel 10 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio affare per chi cerca un modello completo e con un ottimo comparto tecnico
In sintesi
- Google Pixel 10 combina dimensioni compatte, scheda tecnica di alto livello e supporto software di lungo periodo, risultando una scelta equilibrata nella fascia medio-alta.
- Offerta Amazon: prezzo scontato a 599 euro (128 GB) o 698 euro (256 GB), con possibilità di pagamento in 5 rate mensili senza interessi.
Il Google Pixel 10 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato. Il modello unisce dimensioni compatte a una scheda tecnica di ottimo livello e rappresenta la soluzione giusta per poter contare su un dispositivo di qualità con un prezzo non troppo elevato e un supporto software valido nel lungo periodo.
Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Pixel 10 con un prezzo ridotto a 599 euro per la versione da 128 GB e a 698 euro per quella da 256 GB. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili senza interessi.
Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione da acquistare, aggiungendola al carrello. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo.
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3" - nero ossidiana, 128GB
Google Pixel 10: la scheda tecnica
La scheda tecnica del Google Pixel 10 comprende un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento del dispositivo, c’è il SoC Google Tensor G5, realizzato a 3 nm e in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone può contare anche su 12 GB di memoria RAM e su 128/256 GB di storage interno.
Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, sensore teleobiettivo da 10,8 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 10,5 Megapixel. Il sistema operativo è Android 16 con 7 major update. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare una eSIM, e della certificazione IP68.
Google Pixel 10: l’offerta di Amazon
Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 10 con un prezzo ridotto a:
- 599 euro per la versione da 128 GB
- 698 euro per la versione da 256 GB
Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere al carrello la versione desiderata dello smartphone. Lo sconto disponibile sullo smartphone di Google resterà attivo solo per un breve periodo.
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3" - nero ossidiana, 128GB
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.