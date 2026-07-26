Google Pixel 10, maxi risparmio di 350 euro e prezzo in picchiata

Il Google Pixel 10 è in promo su Amazon con un doppio sconto e risparmi centinaia di euro. Pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero.

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Se sei alla ricerca di uno smartphone che coniughi a dimensioni compatte prestazioni fulminee, questa è la promo che fa per te. Parliamo dell’occasione disponibile per il Google Pixel 10. Lo smartphone è disponibile su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello fisso del 33% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro, per un risparmio totale di 350 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Il telefono, oltre ad avere dimensioni compatte, ha le tipiche caratteristiche di un top di gamma: processore ad alte prestazioni che supporta funzioni AI, tripla fotocamera professionale e una batteria con una lunga autonomia. Non perdere questa opportunità: l’offerta può terminare da un momento all’altro.

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Google Pixel 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta con doppio sconto che non si vedeva da tempo. Grazie alla promo Amazon il prezzo del Google Pixel 10 crolla a 549 euro, con un risparmio netto di 350 euro. Il merito è dello sconto del 33% a cui aggiungere lo sconto automatico di 50 euro che si aggiunge in fase di check-out. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero.

Acquistando lo smartphone oggi lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

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Google Pixel 10: le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 10 è uno dei pochi smartphone sul mercato a combinare un design super compatto con caratteristiche tecniche tipiche di un top di gamma. Il segreto è nelle componenti scelte da Google, ma soprattutto negli strumenti sviluppati appositamente per questo telefono.

La scheda tecnica si presente con un display OLED Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Nero assoluto, colori profondi e una fluidità di utilizzo mai vista prima. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore Tensor G5 progettato e sviluppato appositamente da Google per questo smartphone e che permette di utilizzare senza troppi patemi strumenti AI avanzati. Memoria interna da 128 gigabyte.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 48 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10,8 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ottico 5x. Un comparto di livello professionale impreziosito dagli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano istantaneamente foto e video. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10,5 megapixel e ha la messa a fuoco automatica.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi e supporta la ricarica rapida. Chiudiamo con una info molto utile: Google ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sette anni.

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