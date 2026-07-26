Libero
OFFERTE

Google Pixel 10, maxi risparmio di 350 euro e prezzo in picchiata

Il Google Pixel 10 è in promo su Amazon con un doppio sconto e risparmi centinaia di euro. Pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero.

Pubblicato:

google-pixel-10-pro Google

Se sei alla ricerca di uno smartphone che coniughi a dimensioni compatte prestazioni fulminee, questa è la promo che fa per te. Parliamo dell’occasione disponibile per il Google Pixel 10. Lo smartphone è disponibile su Amazon con un doppio sconto: oltre a quello fisso del 33% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 50 euro, per un risparmio totale di 350 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero. Il telefono, oltre ad avere dimensioni compatte, ha le tipiche caratteristiche di un top di gamma: processore ad alte prestazioni che supporta funzioni AI, tripla fotocamera professionale e una batteria con una lunga autonomia. Non perdere questa opportunità: l’offerta può terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Google Pixel 10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta con doppio sconto che non si vedeva da tempo. Grazie alla promo Amazon il prezzo del Google Pixel 10 crolla a 549 euro, con un risparmio netto di 350 euro. Il merito è dello sconto del 33% a cui aggiungere lo sconto automatico di 50 euro che si aggiunge in fase di check-out. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o 12 rate a tasso zero.

Acquistando lo smartphone oggi lo puoi ricevere a casa anche in meno di ventiquattro ore, dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato a casa.

Google Pixel 10: le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 10 è uno dei pochi smartphone sul mercato a combinare un design super compatto con caratteristiche tecniche tipiche di un top di gamma. Il segreto è nelle componenti scelte da Google, ma soprattutto negli strumenti sviluppati appositamente per questo telefono.

La scheda tecnica si presente con un display OLED Actua da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Nero assoluto, colori profondi e una fluidità di utilizzo mai vista prima. Le prestazioni sono assicurate dal nuovo processore Tensor G5 progettato e sviluppato appositamente da Google per questo smartphone e che permette di utilizzare senza troppi patemi strumenti AI avanzati. Memoria interna da 128 gigabyte.

Il comparto fotografico è una garanzia. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 48 megapixel, un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo da 10,8 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e zoom ottico 5x. Un comparto di livello professionale impreziosito dagli algoritmi di intelligenza artificiale che migliorano istantaneamente foto e video. La fotocamera per i selfie, invece, è da 10,5 megapixel e ha la messa a fuoco automatica.

La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi e supporta la ricarica rapida. Chiudiamo con una info molto utile: Google ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza e del sistema operativo per sette anni.

Scopri 5 smartphone in promo da oggi su Amazon

Offerta

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963