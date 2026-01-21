Google, ora a metà prezzo il dock magnetico con stand e funzioni smart

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Dock magnetico con stand, Qi2 25 W e funzioni smart: oggi è al 50% su Amazon, con allineamento rapido e ricarica verticale/orizzontale.

Amazon

Cerchi un caricatore wireless da scrivania curato e affidabile? Il Google Caricatore Pixelsnap scende oggi a un prezzo davvero interessante con sconto del 50%. Lo stand è stabile, con un magnete deciso che allinea lo smartphone in un attimo, materiali solidi e una gestione del calore convincente durante la ricarica. In più, il modulo si stacca dalla base per portarlo con te, così hai un accessorio versatile per casa e ufficio. Approfitta dell’offerta su Amazon finché dura.

Il design con supporto ti permette di tenere il telefono in posizione comoda per le notifiche o una rapida occhiata alla schermata, mentre l’esperienza complessiva punta su praticità e qualità costruttiva. Qualche utente ha segnalato che l’alimentatore non è incluso e che a prezzo pieno era meno allettante: con il taglio del 50%, però, il valore complessivo cambia volto.

Google Caricatore Pixelsnap

Google Caricatore Pixelsnap: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Google Caricatore Pixelsnap è in offerta a 39,90€ con sconto del 50%. Tradotto in numeri: risparmi 39,90€ rispetto al prezzo di listino, senza bisogno di coupon. Un’occasione semplice da cogliere per portarsi a casa uno stand magnetico ben fatto e pronto all’uso con smartphone compatibili.

Considera che l’alimentatore non è incluso nella confezione: se non ne hai già uno adeguato, mettilo in conto. Per il resto, è la classica offerta "presa e via" su Amazon, pratica per aggiornare l’angolo ricarica della tua scrivania.

Google Caricatore Pixelsnap

Google Caricatore Pixelsnap: le caratteristiche tecniche

Compatibile con dispositivi Qi2, il Google Caricatore Pixelsnap offre ricarica fino a 25 W e un allineamento magnetico immediato. Puoi usarlo in verticale o orizzontale, ed è pensato anche per i telefoni pieghevoli. Quando è agganciato alla base, il telefono può mostrare salvaschermi, foto, meteo e controlli per la smart home, trasformando lo stand in un piccolo hub da comodino o da scrivania.

Il cuore del sistema è il modulo di ricarica che si stacca dalla base: una soluzione flessibile per spostare il caricatore dove serve. La base è solida e aiuta a ridurre l’accumulo di calore durante l’uso, per sessioni di ricarica più confortevoli.

Dal punto di vista fisico, misura 7,57 x 7 x 11,06 cm e pesa 403 g. L’alimentazione è con cavo e non sono inclusi cavi o batterie. È indicato per la serie Pixel 10 e per qualsiasi dispositivo compatibile Qi2, così puoi ricaricare in modo semplice agganciando il telefono con un clic.

Google Caricatore Pixelsnap