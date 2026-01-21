Libero
OFFERTE

Google, ora a metà prezzo il dock magnetico con stand e funzioni smart

Dock magnetico con stand, Qi2 25 W e funzioni smart: oggi è al 50% su Amazon, con allineamento rapido e ricarica verticale/orizzontale.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Google, ora a metà prezzo il dock magnetico con stand e funzioni smart Amazon

Cerchi un caricatore wireless da scrivania curato e affidabile? Il Google Caricatore Pixelsnap scende oggi a un prezzo davvero interessante con sconto del 50%. Lo stand è stabile, con un magnete deciso che allinea lo smartphone in un attimo, materiali solidi e una gestione del calore convincente durante la ricarica. In più, il modulo si stacca dalla base per portarlo con te, così hai un accessorio versatile per casa e ufficio. Approfitta dell’offerta su Amazon finché dura.

Il design con supporto ti permette di tenere il telefono in posizione comoda per le notifiche o una rapida occhiata alla schermata, mentre l’esperienza complessiva punta su praticità e qualità costruttiva. Qualche utente ha segnalato che l’alimentatore non è incluso e che a prezzo pieno era meno allettante: con il taglio del 50%, però, il valore complessivo cambia volto.

Google Caricatore Pixelsnap

Google Caricatore Pixelsnap

39,90 €79,99 € -40,09 € (50%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Google Caricatore Pixelsnap: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Google Caricatore Pixelsnap è in offerta a 39,90€ con sconto del 50%. Tradotto in numeri: risparmi 39,90€ rispetto al prezzo di listino, senza bisogno di coupon. Un’occasione semplice da cogliere per portarsi a casa uno stand magnetico ben fatto e pronto all’uso con smartphone compatibili.

Considera che l’alimentatore non è incluso nella confezione: se non ne hai già uno adeguato, mettilo in conto. Per il resto, è la classica offerta "presa e via" su Amazon, pratica per aggiornare l’angolo ricarica della tua scrivania.

Google Caricatore Pixelsnap

Google Caricatore Pixelsnap

39,90 €79,99 € -40,09 € (50%)

Google Caricatore Pixelsnap: le caratteristiche tecniche

Compatibile con dispositivi Qi2, il Google Caricatore Pixelsnap offre ricarica fino a 25 W e un allineamento magnetico immediato. Puoi usarlo in verticale o orizzontale, ed è pensato anche per i telefoni pieghevoli. Quando è agganciato alla base, il telefono può mostrare salvaschermi, foto, meteo e controlli per la smart home, trasformando lo stand in un piccolo hub da comodino o da scrivania.

Il cuore del sistema è il modulo di ricarica che si stacca dalla base: una soluzione flessibile per spostare il caricatore dove serve. La base è solida e aiuta a ridurre l’accumulo di calore durante l’uso, per sessioni di ricarica più confortevoli.

Dal punto di vista fisico, misura 7,57 x 7 x 11,06 cm e pesa 403 g. L’alimentazione è con cavo e non sono inclusi cavi o batterie. È indicato per la serie Pixel 10 e per qualsiasi dispositivo compatibile Qi2, così puoi ricaricare in modo semplice agganciando il telefono con un clic.

Google Caricatore Pixelsnap

Google Caricatore Pixelsnap

39,90 €79,99 € -40,09 € (50%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963