Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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L’intelligenza artificiale è sempre più presente tra i banchi di scuola. Forse troppo; infatti diversi istituti hanno cominciato a rispondere alle crescenti richieste di educatori e genitori per un controllo più stringente sulle modalità con cui gli studenti interagiscono con l’IA.

Anche Google è voluta venire incontro alle loro richieste, con una nuova iniziativa: a partire dal prossimo anno, permetterà alle scuole di disattivare i propri strumenti IA, se desiderano non renderli disponibili. E se non vogliono più usare anche il suo motore di ricerca.

Sì, c’è un tranello: se un istituto decide di limitare completamente l’IA, perderà anche l’accesso al motore di ricerca.

L’ultimatum di Google alle scuole: o IA o niente

Pur di spingere e sostenere l’adozione della propria tecnologia, Big G non si è fatto alcuno scrupolo. A partire dall’inizio del 2027, i distretti scolastici che sceglieranno di consentire l’uso dell’intelligenza artificiale avranno a disposizione due opzioni:

la ricerca con l’IA integrata , comprendente le AI Overview e la chat interattiva;

, comprendente le AI Overview e la chat interattiva; e la ricerca con apprendimento guidato, che sfrutta la funzionalità specifica per studenti integrata all’interno del chatbot Gemini.

È una mossa decisamente spiazzante quella lanciata da Google, al limite dell’ultimatum. E che fa ben intendere come le funzionalità basate sull’IA siano ormai diventate parte integrante del motore di ricerca tradizionale.

E come il colosso di Mountain View sia davvero l’attore tecnologico dominante nelle aule scolastiche statunitensi, con la sua suite di applicazioni per la didattica (Gmail, Google Documenti e la piattaforma per la gestione dei compiti Google Classroom).

Con i suoi laptop Chromebook, che secondo il New York Times costituiscono i dispositivi più diffusi in assoluto tra gli studenti delle scuole americane.

E con il suo chatbot Gemini, promosso a più riprese da Big G come un prezioso alleato didattico per i docenti nella pianificazione delle lezioni e per gli studenti nel fungere da tutor personalizzato.

Il problema è che ora, di fronte a questo drastico aut-aut, gli studenti rischiano di dover fare un passo indietro.

Big G può davvero farlo? Le motivazioni dell’azienda e le reazioni

Intanto, sì, il colosso di Mountain View può farlo: la tecnologia è di sua proprietà, e (purtroppo) "la ricerca e l’IA sono ormai profondamente integrate", come ha spiegato Chris Phillips, vicepresidente per il settore istruzione presso Google.

Tuttavia, questa mossa potrebbe finire per ritorcersi contro l’azienda stessa, costringendola a riconsiderare i propri termini. Lo abbiamo visto nel Regno Unito, con la CMA (Competition and Markets Authority) che ha introdotto di recente regole che consentono agli editori di escludere i propri contenuti dalle funzionalità di Google senza perdere il posizionamento all’interno dei risultati della ricerca.

Tra l’altro, l’annuncio di Big G non sta incontrando un grande sostegno pubblico. Zhoran Mamdani, sindaco di New York, ha espresso dura condanna su un post X: "Nessuna azienda dovrebbe avere il potere di decidere come istruiamo i nostri figli. Le nostre scuole pubbliche esistono per servire gli studenti, non per accrescere i margini di profitto dei colossi tecnologici".

Curiosità: lo Stato di New York ha approvato una legge sulla sicurezza dei chatbot che vieta espressamente alle aziende di offrire diverse funzionalità basate sull’IA ai minori.

Allora quando l’obbligo viene imposto dalle autorità dall’alto, le due tecnologie possono essere separate, no?

Cosa possono fare le scuole e lo scenario in Europa

Al momento la controversia rimane circoscritta agli Stati Uniti; difficilmente una situazione simile potrebbe verificarsi in territorio europeo, anche per via del nostro quadro normativo, decisamente meno permissivo sul fronte antitrust e tutela dei dati.

Ad esempio, obbligare le scuole ad accettare IA e strumenti vari per poter continuare a utilizzare la ricerca di base verrebbe configurato dall’Antitrust UE come una pratica coercitiva per imporre la propria IA sul mercato, ponendosi in netto contrasto con il Digital Markets Act.

Mentre sul piano della privacy, la scuola, in qualità di titolare del trattamento dei dati degli studenti, ha l’obbligo legale di disattivare i servizi non necessari o che comportano rischi per i minori. Se Google forzasse l’attivazione dell’IA per consentire l’uso del motore di ricerca, priverebbe gli istituti della capacità di adempiere ai propri obblighi di minimizzazione dei rischi previsti dal GDPR.

Detto ciò, resta ancora da vedere come si evolverà la situazione negli Stati Uniti. Nell’ipotesi estrema, i ragazzi torneranno a studiare alla vecchia maniera: consultando dizionari, vocabolari, facendo visite in biblioteca e molto altro; oppure usando altri motori di ricerca come Bing o DuckDuckGo. Non credo che tutto ciò possa far loro del male.