Google scommette sulla sicurezza informatica e per questo sta rilasciando nuovi strumenti per garantire a tutti gli utenti Android un’esperienza digitale sicura

Tero Vesalainen/Shutterstock

In Sintesi

Google ha lanciato nuovi strumenti per rafforzare la sicurezza informatica, proteggendo comunicazioni e account degli utenti Android.

Oltre agli strumenti tecnici, Big G sta investendo nella sensibilizzazione e nell’educazione digitale, così da sensibilizzare gli utenti più vulnerabili ai pericoli del mondo digitale.

In un momento storico come quello attuale, dove le truffe digitali si evolvono rapidamente diventando sempre più sofisticate, Google rilancia la propria strategia per tenere al sicuro i suoi utenti. Il colosso di Mountain View ha annunciato sei nuovi strumenti per la sicurezza informatica, pronti a migliorare l’esperienza digitale delle persone, intervenendo nelle attività più comuni, dalla comunicazione alla gestione dei propri account.

I nuovi strumenti di Google per la cyber security

La prima novità introdotta da Big G arriva su Google Messaggi e ha l’obiettivo di ridurre il rischio di spam, phishing e impersonificazione. Del resto SMS e messaggi RCS sono da tempo uno dei principali veicoli di truffe online, con i criminali informatici che inseriscono link che rimandano a siti fraudolenti per carpire dati personali o bancari.

Con il nuovo aggiornamento, l’app analizzerà automaticamente i collegamenti sospetti e, in caso di rischio, mostrerà un avviso di sicurezza prima che l’utente possa aprirli. Il sistema potrà anche bloccarne l’apertura in automatico, lasciando comunque all’utente la possibilità di decidere.

Altra novità interessante è Key Verifier, uno strumento pensato per confermare l’identità dei propri interlocutori nelle chat crittografate end-to-end. Gli utenti potranno scansionare un codice QR per verificare l’autenticità dei contatti, impedendo così ai truffatori di fingersi amici, colleghi o partner commerciali.

Arrivano anche nuovi strumenti per il recupero dell’account Google che, specialmente dopo un attacco informatico o la perdita del dispositivo, possono risultare davvero preziose.

Per questo l’azienda ha introdotto due nuovi metodi: i contatti di recupero, con gli utenti che potranno indicare amici o familiari fidati come contatti di emergenza. In caso di problemi, come una password dimenticata o la perdita di un dispositivo con passkey, queste persone potranno aiutare il titolare dell’account a verificare la propria identità e ripristinare l’accesso.

La seconda opzione riguarda la possibilità di accedere all’account tramite numero di telefono, senza dover utilizzare una password tradizionale e, durante la configurazione di un nuovo dispositivo, sarà sufficiente inserire il codice di sblocco del vecchio telefono per autenticarsi.

La funzione, in fase di rilascio globale graduale, mira a semplificare e velocizzare i processi di recupero, riducendo la dipendenza da password e codici di verifica.

Oltre agli strumenti per la sicurezza, Big G sta puntando anche sulla formazione e sulla consapevolezza delle persone. Tra le nuove proposte c’è Be Scam Ready, un gioco interattivo che educa gli utenti a riconoscere i segnali di una truffa.

Infine, il colosso di Mountain View sta dedicando particolari attenzioni alle fasce d’età più vulnerabili, come minori e anziani, stringendo collaborazioni istituzionali, tra cui quella con la National Cybersecurity Alliance (NCA) e la creazione dell’Elder Fraud Coordination Center (NEFCC) insieme a partner come AARP, Amazon e Walmart.

Come sta cambiando la sicurezza per Google

A fronte di un aumento vertiginoso degli attacchi informatici a utenti e aziende Google scommette sulla sicurezza informatica, mettendola al centro dell’esperienza digitale. E l’arrivo di queste nuove opzioni non fa che confermare questa strategia, rafforzando l’ecosistema Android e tutti i servizi interconnessi.

Le nuove funzionalità verranno distribuite progressivamente nelle prossime settimane e promettono agli utenti maggiori tutele durante l’utilizzo dei propri dispositivi, nel tentativo di garantire a tutti un’esperienza digitale totalmente sicura.