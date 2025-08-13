Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha annunciato l’arrivo di tre nuovi aggiornamenti pronti a migliorare il suo ecosistema di pagamenti digitali e semplificare ulteriormente le transazioni

Proxima Studio / Shutterstock

Google di recente ha annunciato una serie di aggiornamenti implementati per migliorare e rendere più flessibili i pagamenti digitali. Le novità, illustrate sul blog ufficiale, mirano a offrire agli utenti maggiore scelta, convenienza e valore, semplificando ogni tipo di transazione, dall’acquisto quotidiano a trasferimenti di denaro internazionali.

Le nuove funzioni per i pagamenti digitali di Google

Le tre principali innovazioni annunciate da Google comprendono un’ottimizzazione dei vantaggi delle carte di credito su Chrome con Big G che ha migliorato la funzionalità di compilazione automatica del suo browser integrando la visualizzazione dei benefici e dei premi di oltre 100 carte di credito.

Durante il processo di checkout online, gli utenti possono confrontare facilmente i vantaggi offerti dalle loro carte, come cashback o punti fedeltà e scegliere quella più conveniente per ogni specifico acquisto. Un’opzione interessante che mira a rendere il processo decisionale più trasparente e a semplificare la vita dell’utente, collegando direttamente i dati delle carte archiviate nel browser con i potenziali benefici di ciascuna di esse.

La seconda novità riguarda l’espansione delle opzioni di pagamento rateale tramite la compilazione automatica di Chrome. In collaborazione con partner come Affirm e Zip, e con l’imminente aggiunta di servizi come Klarna e Afterpay, i consumatori hanno a disposizione l’opzione Compra ora, paga dopo direttamente dal browser.

Un’integrazione che rende notevolmente più immediato il processo di acquisto a rate, garantendo a tutti una migliore accessibilità e una maggiore fluidità nell’utilizzo.

L’ultima importante novità riguarda i trasferimenti di denaro internazionali con il colosso di Mountain View che sta testando un’esperienza totalmente rinnovata su Google Wallet e nella Ricerca per fornire agli utenti informazioni più chiare e immediate sui costi, le commissioni e i tassi di cambio offerti dai vari fornitori di servizi (come Ria Money Transfer, Xe e Wise).

Quest’ultima funzionalità è, al momento, ancora in fase di test per i trasferimenti dagli Stati Uniti verso India, Brasile, Messico e Filippine, ma l’obiettivo a lungo termine è offrire maggiore trasparenza e permettere agli utenti di scegliere l’opzione più vantaggiosa direttamente dalla piattaforma Google, a prescindere dal fatto che si tratti dell’app Wallet o di una semplice ricerca su Google.

Quando arrivano le nuove funzioni di Google

Queste nuove funzionalità rappresentano un passo avanti importante nella strategia di Google per consolidare ulteriormente la propria posizione nel settore dei servizi finanziari, rendendolo più competitivo e più integrato all’interno dei vari servizi del suo vastissimo ecosistema.

Al momento, tutte le funzioni elencate sono disponibili unicamente negli Stati Uniti e non è ancora disponibile una roadmap ufficiale che indichi il rilascio su scala globale. Quello che è certo e che una volta che queste opzioni saranno attive in tutto il mondo rappresenteranno un netto miglioramento per l’esperienza di pagamento digitale offerta da Big G.