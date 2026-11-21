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Google chiuderà l'app Nest e ritirerà Assistant dagli speaker nel 2027. Ecco le scadenze e quali passaggi serviranno per continuare a usare i dispositivi.

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Google chiuderà l’app Nest il 25 gennaio 2027, trasferendo la gestione dei dispositivi domestici compatibili a Google Home.

Impostazioni e cronologia video saranno trasferite, ma i filmati salvati manualmente andranno scaricati entro la chiusura dell’app.

Il 2 agosto 2027 Gemini for Home sostituirà Assistant sugli speaker e smart display compatibili, previa attivazione manuale.

Google ha annunciato la chiusura dell’app Nest e il definitivo pensionamento di Assistant sugli speaker e smart display. Le due novità entreranno in vigore nel corso del 2027 e interesseranno gli utenti che utilizzano i dispositivi dell’azienda per gestire la propria casa intelligente.

La prima scadenza è fissata al 25 gennaio 2027, quando l’app Nest smetterà di funzionare e verrà sostituita completamente da Google Home. Qualche mese dopo, il 2 agosto, toccherà a Google Assistant, che lascerà il posto a Gemini for Home.

La decisione, comunicata ufficialmente da Google, rientra nel progetto di riunire la gestione dei dispositivi domestici in un’unica applicazione e introdurre un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale generativa.

Google Nest chiude: cosa succederà ai dispositivi?

Dal 25 gennaio 2027, Nest, l’applicazione per smartphone e tablet utilizzata per gestire e controllare da remoto i dispositivi per la casa intelligente della linea Google Nest, non sarà più utilizzabile su Android e iOS. Verrà interrotto anche l’accesso attraverso il sito home.nest.com, mentre la gestione dei dispositivi passerà a Google Home.

Il cambiamento interesserà i prodotti Nest attualmente supportati, comprese le videocamere di sorveglianza e i termostati intelligenti. Anche i campanelli con videocamera e i rilevatori di fumo compatibili continueranno a funzionare.

Google ha precisato che il passaggio alla nuova applicazione avverrà automaticamente per gli utenti che dispongono già di un account Google collegato. Saranno trasferite anche le impostazioni esistenti e la cronologia delle registrazioni video.

C’è però un dettaglio importante per chi possiede videocamere Nest meno recenti. I filmati salvati manualmente nella libreria del sito Nest non verranno trasferiti. Per conservarli bisognerà scaricarli entro il 25 gennaio, utilizzando la funzione Download All.

Un’altra scadenza riguarda gli utenti che utilizzano ancora un vecchio account Nest. Entro il 25 marzo 2027 sarà necessario completare la migrazione a un account Google, altrimenti l’azienda inizierà a eliminare i dati degli account non trasferiti.

Per quanto riguarda gli abbonamenti Nest Aware di prima generazione, il passaggio a Google Home Premium Advanced avverrà automaticamente e senza costi aggiuntivi.

Google Assistant sostituito da Gemini for Home sugli speaker e display

Il secondo cambiamento arriverà il 2 agosto 2027, quando Google Assistant verrà definitivamente ritirato dagli speaker e smart display compatibili.

Al suo posto arriverà Gemini for Home, il nuovo assistente vocale che sfrutta l’intelligenza artificiale di Google per comprendere richieste più articolate e mantenere il contesto delle conversazioni.

Secondo l’azienda, gli utenti potranno interagire con i propri dispositivi utilizzando un linguaggio più naturale, senza dover ricordare comandi vocali specifici.

L’aggiornamento a Gemini for Home sarà gratuito e supporterà anche gli speaker e smart display già esistenti. Il passaggio, però, non sarà automatico: gli utenti dovranno attivare il nuovo assistente attraverso Google Home, accettando le relative condizioni.

Nei Paesi in cui il servizio è già disponibile, l’attivazione può essere effettuata dalle impostazioni dell’app oppure attraverso il sito home.google.com/gemini.

Chi non effettuerà l’aggiornamento perderà la possibilità di utilizzare le funzioni vocali dei dispositivi dopo la disattivazione di Assistant. Google ha comunque confermato che sarà possibile completare la procedura anche successivamente, ripristinandone il funzionamento.