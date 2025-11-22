Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Debutta Gemini 3 Pro Image con il modello Nano Banana Pro, nuova tecnologia di Google che rende più accessibile la generazione di immagini AI, capace di creare contenuti di qualità professionale, combinare immagini, trasferire stili e generare testo chiaro all’interno delle immagini, con output fino a 4K.

Nano Banana Pro è utilizzabile da tutti tramite l’app o la versione web di Gemini, selezionando il modello “Ragionamento” e poi “Crea immagini”; sono previsti limiti d’uso (più alti per abbonati) oltre i quali il sistema passa automaticamente al modello precedente, Nano Banana.

Continua ad arricchirsi la gamma di servizi di Google che consente agli utenti di sfruttare l’intelligenza artificiale. Con l’arrivo di Gemini 3 Pro, infatti, si registra anche il debutto di Gemini 3 Pro Image ovvero il nuovo modello Nano Banana Pro con cui l’azienda americana punta a rendere sempre più accessibile la generazione delle immagini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Come usare Nano Banana Pro

Per utilizzare Nano Banana Pro per la generazione di immagini di alta qualità, a partire da descrizioni testuali, basta accedere all’app di Gemini oppure alla sua versione web. Al primo accesso, dopo l’aggiornamento che ha reso disponibile il nuovo modello AI, l’utente registrerà un pop-up che evidenzierà il seguente elenco per riepilogare quali sono le capacità di Nano Banana Pro:

Generare testo più chiaro all’interno delle immagini

Trasferire senza problemi gli stili delle immagini

Combinare più immagini alla volta

Trasformare le idee in immagini di qualità professionale

Nano Banana Pro è in grado di creare immagini partendo dal testo e può essere utilizzato anche per generare infografiche, diagrammi, volantini e altri contenuti con la possibilità anche di tradurre eventuali scritte per proporre più versioni dello stesso contenuto. Il modello di intelligenza artificiale è in grado anche di accedere a Internet ed effettuare ricerche tramite il motore di Google.

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare varie funzionalità di editing per trasformare le immagini andando a modificare la messa a fuoco, la gradazione del colore e l’illuminazione, con la possibilità di creare un effetto bokeh e altro ancora. Toccherà all’utente capire come utilizzare al meglio il modello. Da segnalare che è possibile ottenere immagini in 4K (il modello precedente si fermava a 1K.

Disponibile per tutti

Per utilizzare Nano Banana Pro è sufficiente accedere a Gemini, tramite app oppure tramite la versione web. Al momento della generazione bisogna optare per il modello Ragionamento e poi scegliere l’opzione Crea immagini.

Sono previsti dei limiti di utilizzo (non noti ufficialmente). Dopo un certo numero di generazioni, infatti, il sistema passerà a Nano Banana, il modello precedente. Chi ha un abbonamento potrà sfruttare limiti di utilizzo più alti.