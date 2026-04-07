Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

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Google Meet è, da diverso tempo, una delle app più utilizzate tra quelle realizzate da Google, permettendo di avviare riunioni, conferenze, lezioni e chiamate di gruppo.

Nei giorni scorsi, l’azienda americana ha annunciato un importante aggiornamento per la sua applicazione che sta ricevendo il supporto a CarPlay.

Si tratta di un passaggio fondamentale per il futuro di Meet, che ora potrà essere utilizzata anche in auto, per partecipare facilmente a una chiamata e per accedere ad altre funzionalità.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al funzionamento dell’applicazione con CarPlay e a come gli utenti iPhone potranno sfruttarla nel prossimo futuro.

Meet arriva in auto

Utilizzare Meet in auto sarà semplice. Gli utenti che possono sfruttare CarPlay, infatti, avranno accesso alle varie funzionalità audio e, quindi, potranno effettuare chiamate e partecipare a riunioni in modo semplice, sfruttando un’interfaccia ottimizzata e pensata per sfruttare facilmente tutte le funzioni.

Non sarà possibile, invece, accedere alle funzionalità video (anche in presenza di una videocamera). Questa scelta è legata a evidenti motivi di sicurezza. Meet, infatti, è pensato per essere utilizzato anche durante l’utilizzo del veicolo.

La presenza di un video potrebbe distrarre il conducente. In questo modo, invece, sarà possibile partecipare a una chiamata e continuare a mantenere l’attenzione sulla strada.

Da segnalare anche la presenza di altre funzionalità come la possibilità di visualizzare e gestire gli appuntamenti direttamente tramite l’interfaccia di CarPlay, senza dover accedere direttamente allo smartphone.

L’applicazione è stata sviluppata per essere semplice e rapida da utilizzare, con la possibilità per l’utente di accedere a ogni elemento in modo semplice e con pochi tocchi dello schermo.

Nel corso del prossimo futuro, inoltre, Meet per CarPlay dovrebbe registrare ulteriori novità, diventando sempre più ricca e completa, con l’obiettivo di soddisfare appieno le esigenze dei suoi utenti.

Ricordiamo che su CarPlay stanno arrivando diverse applicazioni in quest’ultimo periodo. Tra gli esempi principali troviamo ChatGPT oltre a una futura versione di WhatsApp. L’arrivo di Meet va ad arricchire un catalogo di applicazioni sempre più vasto.

Anche su Android Auto

Google ha annunciato l’avvio del rollout di Google Meet per CarPlay, mettendo a disposizione degli utenti iPhone la possibilità di sfruttare una versione “per auto” della sua applicazione.

L’azienda, però, ha anche confermato la volontà di rilasciare una versione per Android Auto che, attualmente, è in fase di sviluppo e che dovrebbe arrivare nel giro di poche settimane.

Al momento, però, non ci sono ancora tempistiche definite per il rilascio di questa versione che rientra comunque nei programmi di Google.

Maggiori dettagli in merito dovrebbero arrivare a breve, con l’azienda che dovrebbe completare lo sviluppo in tempi rapidi per completare le funzionalità di Meet con il supporto ad Android Auto.