Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google Maps è un’applicazione ricca di funzionalità e in grado di mettere a disposizione dei suoi utenti numerose opzioni per migliorare gli spostamenti, scoprire nuovi luoghi e, più in generale, orientarsi e trovare la strada giusta.

C’è, però, una funzione “nascosta” che pochi utenti conoscono ma che ha tutte le potenzialità per rendere l’applicazione di Google ancora più utile e comoda da usare.

Stiamo parlando degli elenchi che offrono ampie possibilità di personalizzazione e che possono diventare anche l’occasione per creare delle mappe collettive, grazie alla possibilità di condivisione con altre persone.

Ecco come si usa e quando conviene sfruttare questa particolare funzione dell’applicazione.

Come funzionano gli elenchi

Per creare un nuovo elenco è sufficiente aprire l’app di Google Maps e andare in Tu, opzione presente nella parte bassa della home page dell’applicazione. A questo punto, è sufficiente premere su + Nuovo elenco e seguire la procedura guidata per la creazione.

Il sistema è semplice ma anche ricco di opzioni, permettendo all’utente di personalizzare ogni dettaglio dell’elenco, aggiungere luoghi e anche invitare collaboratori, in modo da poter creare un itinerario o una mappa con il contributo di più persone.

Le modalità di utilizzo della funzione di Google Maps sono diverse e toccherà al singolo utente scegliere come sfruttare questa funzione. Un elenco è sempre personalizzabile e può essere aggiornato e modificato in base alle proprie necessità.

Ogni luogo dell’elenco può essere arricchito da informazioni aggiuntive. È possibile, infatti, aggiungere note ma anche delle semplici emoji per rendere facilmente riconoscibile la “categoria” di un determinato luogo. Per quanto semplice come meccanismo, il sistema degli elenchi di Google Maps si rivela essere estremamente utile.

Ricordiamo che, di recente, Maps ha aggiunto anche delle funzioni per verificare in tempo reale la presenza di incendi nei dintorni.L’applicazione, inoltre, integra diverse funzionalità AI.

Uno strumento per creare un itinerario di viaggio

La funzione di Google consente di creare elenchi personalizzabili per sfruttare itinerari ben precisi durante un viaggio, che si tratti di una vacanza o di una trasferta di lavoro. La possibilità di condivisione, inoltre, permette la creazione di un itinerario da inviare a un’altra persona.

Questa funzione può essere utile, ad esempio, a chi lavora nel turismo e vuole offrire un servizio extra ma anche a chi vuole consigliare un itinerario a un amico, aiutandolo nella scoperta di luoghi di vario tipo. Naturalmente, è possibile creare un elenco per sé, in modo da raccogliere in un’unica sezione tutte le informazioni su un determinato luogo.

Ogni elenco creato resterà archiviato nell’elenco Elementi salvati e potrà essere arricchito e personalizzato anche dopo la creazione, garantendo maggiore flessibilità per l’utilizzo. Chiaramente, non ci sono costi e il servizio è completamente facoltativo. A questo punto, non vi resta che testare la funzione, scoprirne tutti i dettagli e metterla alla prova.