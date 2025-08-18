Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Google Maps introduce nuove opzioni di personalizzazione, partendo dall’icona del veicolo e da Pegman, grazie a una partnership con il cantante Benson Boone.

Le novità sono al momento disponibili solo negli Stati Uniti, ma potrebbero presto arrivare anche in altri Paesi con ulteriori collaborazioni.

Google Maps è una delle applicazioni di riferimento dell’ecosistema Google. L’azienda americana rilascia aggiornamenti costanti per la sua applicazione, con l’obiettivo di arricchire le funzionalità a disposizione degli utenti, anche grazie alla sempre più importante integrazione con l’intelligenza artificiale. L’ultima novità per l’app di Maps, però, si concentra sulla personalizzazione e apre le porte a nuove opzioni di questo tipo che potrebbero essere integrate in futuro. Ecco tutti i dettagli in merito.

Più personalizzazione con Google Maps

Le novità di Google Maps seguono quanto già visto con Waze. Per gli utenti, infatti, c’è ora la possibilità di sostituire l’icona standard del veicolo scegliendo una nuova icona alternativa. Un sistema di questo tipo apre le porte a nuove opzioni di personalizzazione in futuro, con la possibilità di scegliere tra più icone quella desiderata.

Per il momento, invece, la personalizzazione dell’icona è legata a una partnership con il cantante americano Benson Boone e permette agli utenti di poter sostituire l’icona standard del veicolo con quella della Mustang del cantante stesso. Per modificare l’icona è sufficiente toccarla e accedere così a un menu dedicato che consente di modificarne l’aspetto, scegliendo tra le soluzioni alternative.

Da segnalare anche che la partnership con Benson Boone si traduce anche nell’integrazione di un elenco di luoghi consigliati dall’artista. Questi luoghi sono sparsi tra le città americane e canadesi che saranno coinvolte dal tour in corso. Oltre all’icona del veicolo è possibile personalizzare anche Pegman, l’omino di Street View. Anche in questo caso, c’è la partnership con Boone e, quindi, Pegman può ora contare su un nuovo look ispirato al cantante stesso.

Questa nuova partnership, come sottolineato in precedenza, apre nuovi scenari per Google Maps. L’applicazione di navigazione di Google, infatti, diventerà sempre più ricca di opzioni e sempre più personalizzazione dall’utente che avrà la possibilità di modificare alcuni elementi dell’interfaccia (come l’icona del veicolo), magari anche utilizzando l’integrazione con Gemini.

In futuro, Google potrebbe proporre nuove partnership, con l’introduzione di nuove icone legate ad artisti ma anche a brand del mondo automotive. Staremo a vedere quali saranno le scelte in tal senso di Google che sembra intenzionata a rendere Maps un’app sempre più interattiva e in grado di catturare l’attenzione degli utenti.

Una novità limitata (per ora)

Per il momento, le nuove funzioni introdotte da Google per Maps sono accessibili soltanto agli utenti negli Stati Uniti. Si tratta di un primo passo per una distribuzione globale di questa funzione (anche con nuove partnership, come detto). Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno, di certo, nelle prossime settimane.