Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Nuova modalità a basso consumo su Google Maps: introdotta con l’ultimo Pixel Drop per i Pixel 10, offre un’interfaccia minimale con sfondo nero, riducendo consumi e prolungando l’autonomia durante la navigazione.

Attivazione semplice dalle impostazioni: basta aggiornare Maps, poi andare in Impostazioni → Navigazione → Modalità a basso consumo; la funzione, per ora, resta esclusiva dei Pixel.

Google continua il suo programma di rinnovamento di Maps, una delle app più importanti del suo ecosistema. Questa settimana, infatti, la casa americana ha avviato il rilascio di un update, per ora riservato ai modelli della gamma Pixel, che introduce la modalità a risparmio energetico all’interno dell’applicazione. Si tratta di un’interessante modalità di funzionamento, ideale per chi utilizza l’app come navigatore in auto. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Come funziona la modalità a basso consumo

La modalità a basso consumo di Google Maps era già stata avvistata in rete da alcune settimane. Inizialmente, era stato ipotizzato un rilascio in occasione di Android 17 e, quindi, una disponibilità soltanto nel corso del prossimo anno. Google, invece, ha aggiunto la nuova funzione di Maps nell’ultimo Pixel Drop, l’aggiornamento mensile per i suoi Pixel.

Il meccanismo di funzionamento è semplice: durante la navigazione, infatti, viene attivata una nuova interfaccia, con sfondo nero (per ridurre al minimo i consumi con dispositivi con display AMOLED) e con una schermata minimale, con poche icone mostrate sullo schermo.

Si tratta, di fatto, di una schermata molto essenziale pensata per eliminare tutto il superfluo e ridurre al minimo il consumo durante l’utilizzo dello smartphone come navigatore. Secondo Google: “rispetto all’utilizzo standard della navigazione in Google Maps, la modalità a basso consumo può prolungare notevolmente la durata della batteria dello smartphone“.

Non è chiaro, però, quale sia l’impatto effettivo sui consumi. Sarà necessario effettuare alcuni test, mettendo a confronto la versione standard con quella a risparmio energetico dell’app per capire l’effettivo consumo di quest’ultima e, quindi, l’impatto reale sula batteria.

Come usare questa modalità

La nuova modalità a risparmio energetico, che si affianca alle altre novità per l’app arrivate in questi mesi, può essere attivata dalle impostazioni dell’app ma è necessario aver aggiornato Maps all’ultima versione disponibile e, soprattutto, poter contare su uno smartphone Pixel 10. Per il momento, infatti, questa modalità sembra essere un’esclusiva per questi dispositivi. Effettuato l’aggiornamento dell’app, per attivarla è sufficiente andare nelle impostazioni dell’app e accedere alla sezione Navigazione e poi a Modalità a basso consumo. Nel corso delle prossime settimane, la nuova modalità di funzionamento potrebbe essere disponibile anche per gli altri smartphone Android.