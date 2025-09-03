Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Google Maps sta per ricevere una novità importante: è in fase di test la nuova funzione Live Updates che punta a semplificare la vita degli utenti

Mojahid Mottakin/Shutterstock

In sintesi

Con Android 16 arriva su Google Maps la funzione Live Updates, che mostra le indicazioni di navigazione anche fuori dall’app tramite notifiche dinamiche su lock screen, Always On Display, area notifiche e widget.

La novità è già in fase di test con Android 16 QPR2 beta su Pixel e Samsung e dovrebbe arrivare a tutti gli utenti con un rollout graduale nelle prossime settimane.

Novità in arrivo per Google Maps. L’applicazione di navigazione di Google, infatti, riceverà a breve un aggiornamento destinato agli utenti dotati di dispositivi già aggiornati ad Android 16 (o lanciati sul mercato con la nuova versione del sistema operativo di Google). La novità in questione è rappresentata dalla funzione Live Updates, svelata da un report di Android Authority e confermata dalle segnalazioni, riportate dalla stessa fonte, di diversi utenti, sia di smartphone Pixel che Samsung. Al momento, per utilizzare questa nuova funzione è necessario avere Android 16 QPR2 beta. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Le novità per Google Maps

Con la funzione Live Updates, gli utenti registreranno la presenza di una particolare notifica in progress-style quando è stata attivata la navigazione su Google Maps. In sostanza, anche uscendo dall’app, gli utenti potranno continuare a seguire i progressi del proprio percorso e le indicazioni da seguire grazie a una notifica che comparirà in vari elementi della UI anche dalla lock screen, con la possibilità di sfruttare l’Always On Display, l’area delle notifiche e, naturalmente, la Home di Android, utilizzando un apposito widget.

L’obiettivo di questa nuova funzione è rendere più immediato per l’utente seguire la navigazione, senza dover costantemente tenere d’occhio l’app di Google Maps, che resterà attiva in background, fornendo tutte le informazioni utili all’utente. Il progetto in questione è parte di un’iniziativa più articolata di Google che intende rendere le notifiche dinamiche e contestuali, migliorando l’uso del sistema operativo per gli utenti.

In futuro, infatti, un sistema di questo tipo potrà essere adottato anche da altre app di navigazione e, più in genere, app di terze parti potranno sfruttare un sistema di notifiche più completo per offrire un servizio migliore agli utenti. Bisognerà solo attendere il completamento dello sviluppo e la diffusione di Android 16 per una completa adozione di questa nuova funzione.

Quando saranno disponibilio i Live Updates

La fase di beta test continua e sta coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti. Di conseguenza, è possibile ipotizzare un rilascio in breve tempo per la funzione Live Updates in Google Maps. Nel giro di poche settimane, con un rollout graduale, questa funzione potrebbe arrivare per tutti gli utenti dotati di dispositivi Android 16. Chi non ha ancora la nuova versione del sistema operativo, invece, dovrà attendere il rilascio da parte del produttore dello smartphone oppure dovrà passare a un modello di nuova generazione. Ulteriori novità in merito dovrebbero arrivare a breve.