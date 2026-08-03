Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Con Google Maps è ora possibile verificare se un incendio si sta diffondendo in una determinata area: l'app è in grado di suggerire anche percorsi alterantivi

Google Maps è un’applicazione in continua evoluzione e punta a diventare sempre più utile per gli utenti, offrendo informazioni dettagliate su quanto succede nei dintorni.

L’ultima novità riguarda gli incendi boschivi, un tema che, purtroppo, è sempre di grande attualità durante il periodo estivo.

Per consentire agli utenti di affrontare al meglio le emergenze che potrebbero svilupparsi sul territorio, Google Maps ora ha integrato una sezione dedicata al monitoraggio degli incendi.

Il servizio può essere anche utilizzato per monitorare altri fenomeni come inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, con la possibilità di pianificare percorsi alternativi, in modo da minimizzare i rischi durante gli spostamenti.

Come utilizzare la nuova funzione

Per monitorare le aree colpite da incendi boschivi è sufficiente premere sull’icona dei livelli all’interno della schermata principale di Google Maps, posizionata in alto a destra e, quindi, facilmente raggiungibile da tutti gli utenti.

Da questa schermata è possibile passare alla visualizzazione satellitare o in rilievo per la mappa, ma è anche possibile accedere a vari dettagli dell’area in cui ci si trova. L’opzione da prendere, in questo caso, è Incendi. A questo punto, l’applicazione avvierà una ricerca nei dintorni (è necessario, chiaramente, avere una connessione online attiva).

In pochi secondi sarà possibile verificare quali sono gli incendi nelle vicinanze, con indicazioni dettagliate sia in merito al luogo che al tipo di incendio e alla sua gravità. Per ogni incendio, inoltre, è indicata la data dell’ultimo aggiornamento, in modo da poter capire se le informazioni fornite sono effettivamente recenti.

Per chi viaggia e ha bisogno di definire un percorso da seguire, Google Maps può studiare percorsi alternativi nel caso in cui sia presente un incendio nelle vicinanze. In questo modo, l’app diventa uno strumento utile per spostarsi con maggiore sicurezza.

Ad esempio, se il percorso più veloce dovesse passare attraverso un’area in cui è in corso un incendio, l’app sarà in grado di individuare il problema, andando a fornire all’utente una strada alternativa, in modo da poter raggiungere la meta in sicurezza.

Come vengono individuati gli incendi

I dati forniti da Google Maps, applicazione che di recente ha ricevuto un importante aggiornamento, sono ottenuti dalla combinazione di più fonti come le immagini satellitari e le informazioni provenienti da vari enti meteorologici internazionali. Anche l’IA viene coinvolta in questa funzione, andando ad analizzare le informazioni ottenute per offrire stime precise in merito all’estensione delle aree coinvolte.

Google precisa che le mappe degli incendi devono essere considerate come contenuti a scopo puramente informativo, in quanto non sono delle rappresentazioni esatte della situazione in corso sul territorio, che può cambiare rapidamente quando c’è un incendio. Per ottenere informazioni precise e puntuali resta fondamentale consultare i bollettini delle autorità locali.

La nuova funzione di Google Maps, in ogni caso, resta un interessante strumento per muoversi in sicurezza in presenza di incendi nei dintorni, con l’app che diventa un valido alleato per completare gli spostamenti nel modo migliore.